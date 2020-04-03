Коронавирус в Волгограде: штрафовать будут всех, кто нарушит режим самоизоляции

Волгоградская область вот уже третьи сутки живет в режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. У нас он введен с 1 по 5 апреля 2020 года. Будут ли его продлевать, пока не известно. Но у волгоградцев накопилось очень много вопросов по тому, как его соблюдать и как не нарваться на штрафы. А они вполне ощутимые и серьезные. Если до этого было известно о протоколах, составленных на тех, кто нарушил карантин (это вернувшиеся из-за заграничного отдыха или имеющие контакты с заболевшими COVID-19), то сейчас обещают наказывать не только их. Всех, кто нарушил режим самоизоляции: например, решил прогуляться в парке или отправиться на машине за город на шашлыки, будут штрафовать. Да, поездка на машине без уважительных причин - это тоже нарушение.

Штрафы за нарушение самоизоляции.

Для физических лиц сумма наказания варьируется от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей (статья 6.3 КоАП РФ). Сколько именно заплатит нарушитель, решит суд. Например, если вы вдруг отправились к больной маме в деревню, чтобы привезти ей продукты, так как она сама не может добраться до магазина, ваша поездка будет уважительной причиной. Правда, в этом еще придется убедить суд.

Наказание за нарушение карантина на порядок выше.

- Полиция только составляет протоколы. А уже суды будут определять наказание. – пояснил «КП-Волгоград» заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области Игорь Гулян.

Для того, чтобы дойти из дома до магазина или мусорки, у вас с собой должен быть паспорт. А вот тем, кто отправляется на работу, нужно иметь с собой также специальный документ от работодателя. Будь это рабочий с завода или доставщик пиццы.

Требовать паспорт у вас имеет право полиция. Если просит показать документ казак или дружинник, то он также должен находиться в составе полицейского патруля.

Право на проверку есть и органа исполнительной власти, то есть у сотрудников администрации.

Кстати, самоизолироваться вы можете не только там, где прописаны, а в любом другом месте. Главное, чтобы было подтверждение, что вы постоянно находитесь по данному адресу. Например, на даче. Так что если вы на время решили поменять квартиру на приусадебный участок, то можете это сделать. Но вот постоянные поездки на огород для полива, запрещены. Это нарушение режима, а значит, штраф.

Если волгоградцы будут нарушать режим самоизоляции, если цифры по заболевшим продолжат расти, то меры обещают ужесточить. Как это сделано в некоторых других городах, где контроль за жителями жестче.

Напомним, на данный момент в Волгоградской области болеют коронавирусом 8 человек. На карантине находятся 3,5 тысячи человек. Все остальные обязаны соблюдать режим самоизоляции. Новых заболевших в регионе на 3 апреля 2020 года нет.