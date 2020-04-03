2020-04-03T12:29:42+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: новых заболевших нет, одну женщину уже выписали

В больницах из-за коронавируса в Волгограде на 3 апреля 2020 находятся 72 человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Коронавирус в Волгограде и области, последние данные на 3 апреля 2020: число заболевших в регионе не увеличилось - с подтвержденным диагнозом по-прежнему восемь человек, в больницах - 72 человека (из них 15 детей), на карантине - более 3,5 тысяч человек. Свежие данные озвучил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. С каждым днем обстановка в регионе становится все более напряженной, но находится под контролем.

- Четырех человек на данный момент уже выписали из инфекционных больниц, у них не был подтвержден диагноз коронавируса. То есть по сути этих людей пролечили просто от вирусной инфекции, - отметил Алимов.

Обследовали на коронавирус в нашей области уже около 4 тысяч человек, за последние сутки - 386 человек.

Напомним, принято решение о том, что тесты на коронавирус теперь будут в обязательном порядке делать пенсионерам и медикам.

Всеобщий режим самоизоляции, который ввели в Волгоградской области с 1 по 5 апреля, позволяет сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Но, если верить экспертам, пик еще не пройден, так что период жестких ограничений могут продлить. Вчера, 2 апреля, Президент России Владимир Путин уже объявил о продлении «нерабочей недели» до 30 апреля, но предоставил регионам право самостоятельно регулировать этот порядок в зависимости от обстановки. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров пока не сообщал о продлении периода самоизоляции. Хотя власти готовятся развернуть новый госпиталь на базе больницы Ильича в Краснооктябрьском районе. Также готовят роддом №5 для приема рожениц с подозрением или установленным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, что опасная ситуация возникла в Волжском, где под наблюдением оказалась целая школа и десятки детей из-за 15-летней девочки-подростка, которая пришла на занятия после поездки в Дубай и у которой уже подтвердили коронавирус.

Стоит отметить, что на пятый день действия режима самоизоляции волгоградцы наконец-то расселись по домам и стали гораздо меньше выходить без надобности на улицу. Согласно Яндекс.Карте индекс самоизоляции в Волгограде равен 4,2 балла из пяти возможных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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