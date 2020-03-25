Андрей Бочаров: «Предупреждаю о персональной ответственности за соблюдение режима самоизоляции»

После того, как в Волгограде появился первый заболевший коронавирусом, жители области настороженно ждут новостей, лишний раз моют руки и подозрительно смотрят на вынужденных «соседей» в общественном транспорте и в магазинах. Власти готовятся к самым разным вариантам развития ситуации. Об этом говорил губернатор Андрей Бочаров на совещании с руководителями клиник, которое прошло в больнице №25. Дополнительных ограничений пока решили не вводить, но усилить контроль на всех уровнях, в том числе за находящимися на карантине в режиме самоизоляции.

По словам губернатора, первая группа риска - это те, кто возвращается из отпуска из-за границы. Только в марте из стран Азии, Ближнего Востока и Европы приехали более 560 человек. Вторая группа риска – это трудовые мигранты, иностранные предприниматели и студенты. Таких за последний месяц в регион въехали около 10 тысяч человек.

- Мы вместе с Роспотребнадзором, с медучреждениями берем таких людей под наблюдение. Многие из них остаются в режиме самоизоляции. Но, к сожалению, не все его соблюдают в полном объеме. Это тоже проблема. Поэтому предупреждаю о персональной ответственности за соблюдение режима самоизоляции. Те, кто вернулся из зарубежных стран, кому предписано сидеть на карантине, - не делайте окружающих заложниками вашей беспечности. Она может привести к плохим последствиям. После этого наступят другие виды ответственности, кроме административной - если из-за вас кто-то заболеет или, не дай Бог, погибнет. Это не шутки, - заявил губернатор Андрей Бочаров.

Перед совещанием губернатор осмотрел приемное отделение 25-й больницы и специальные скорые, которые подготовили для больных коронавирусом и находящихся под подозрением. Их будут отвозить в специальный провизорный госпиталь, который сделают на базе областной больницы №3 в Волгограде. А уже оттуда тех, у кого подтвердится диагноз «коронавирусная инфекция» будут развозить во взрослую инфекционку в Кировский и в детскую в центре. Кроме того, в Волгограде и Волжском под коронавирус зарезервировано 5 больниц и несколько роддомов.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, ряд ограничений из-за угрозы коронавируса в Волгограде ввели с 16 марта. Вузы, театры, музеи и библиотеки ушли в онлайн, а школьники - на каникулы. Изменили режим работы ФНС, суды, МФЦ, УФАС, фонд капремонта и даже Роспотребнадзор. На входе во многие учреждения теперь всем дезинфицируют руки и измеряют температуру, «стреляя» тепловизором в лоб. А полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе.

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