2020-03-24T10:58:11+03:00
Общество

Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: «Я не хочу никого пугать, но готовимся ко всем вариантам развития»

Губернатор Волгоградской области, говоря о коронавирусе в регионе, попросил бизнесменов максимально перевести сотрудников на удаленную работу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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На совете по развитию промышленности в администрации Волгоградской области обсуждали, как работать в условиях пандемии. Глава региона Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: «Прошу максимально переводить людей где-то на сокращённый рабочий день, где-то удалённую работу. И учтите в планах алгоритм действий на случай осложнения эпидемиологической ситуации в стране и нашей области. Я не хочу никого пугать. Мы надеемся на лучшее, но готовимся ко всем вариантам развития ситуации».

Губернатор посоветовал организовать доставку сотрудников на предприятия и обратно по домам.

- Очень важно, чтобы все наши предприятия продолжили выполнять свои производственные программы, договоры на поставку продукции и услуг, исправно выплачивать заработную плату, формировать доходную часть бюджета, - обратился к бизнесменам Бочаров.

При этом, как будут поддерживать в это непростое время волгоградских бизнесменов, пока еще не решили. Как гласит релиз администрации региона: «Предложения по поддержке реального сектора экономики и конкретных предприятий будут проработаны с учетом существующих возможностей Фонда развития промышленности Волгоградской области, ключевых федеральных структур и ведомств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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