Коронавирус в Волгограде: школы могут работать дистанционно до лета

На сегодняшний день учебные заведения в Волгограде не закрыты на карантин из за коронавируса. Уже с 21 марта 2020 школьники уйдут на каникулы. Для тех, кто учится по четвертям, они будут плановыми, для остальных - досрочными. Продлятся каникулы в зависимости от школы от одной до двух недель, а после карантин ученикам снова «не светит». Ребята продолжат учебу, но дистанционно. На «удаленку» также перешли почти все вузы и ссузы региона. Продолжат учиться очно студенты медуниверситета. Как рассказала «КП-Волгоград» руководитель облкомобразования Лариса Савина, на дальнейший учебный процесс предупредительные меры по коронавирусной инфекции не повлияют. Задача педагогов - обеспечить процесс обучения. Задача взрослых - проконтролировать, чтобы школьник выполнял задания педагогов дома, а не гулял по торговым центрам, магазинам и прочим людным местам.

Как организовать процесс дистанционного обучения сейчас решают, для школ подготовлены все необходимые рекомендации. Пока дети будут отдыхать, педагоги будут учится учить через интернет. Для них проведут вебинары и семинары. А для родителей будет работать горячая линия - (8442) 30 -86-13.

В детских садах действует режим свободного посещения. Если родители решат не водить малыша, то оплату с него не потребуют. А обязательным условием возвращения в группу будет справка от врача. но закрывать садики пока не планируют. Напротив, думают как облегчить жизнь родителям школьников начальных классов, которых пока еще нельзя оставить одних дома.

На сколько все это затянется, неизвестно. Если карантинные мероприятия из-за угрозы коронавируса продлятся до конца учебного года, то темы, которые невозможны для дистанционного обучения, перенесут на следующий учебный год.

- Мы работаем в штатном режиме и готовы к любому решению Роспотребнадзора и Минпросвещения о том, как будем завершать учебный год, в том числе в части организации и проведения государственной итоговой аттестации, - отмечает Лариса Савина.

Пока же сдвинулись сроки всероссийской олимпиады школьников. До 25 мая продлили и сроки для всероссийских проверочных работ. Школы сами определят график. Что касается выпускников, то досрочный период сдачи ЕГЭ перенесен на основной, он пройдет с 25 мая по 29 июня 2020 года. Для досрочников предусмотрели резервные дни, начиная с 19 июня. В Волгоградской области сдать экзамены весной планировали 714 человек. Все ребята успеют получить свои результаты и подать документы в вузы.

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по России и другим странам. Волгоградская область пятый день живет в режиме повышенной готовности. Заболевших в регионе пока нет. В инфекционной больнице находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, еще 220 сидят на карантине дома.

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