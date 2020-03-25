2020-03-25T08:52:24+03:00
Общество

Больницы Волгограда готовятся к приему заболевших коронавирусом

Губернатор и глава облздрава посмотрели, как разделяют пациентов с коронавирусом и без в медицинских стационарах [фото, видео]
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядит специальная скорая для больных коронавирусом.Так выглядит специальная скорая для больных коронавирусом.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде пока один заболевший коронавирусом. Под подозрением еще 849 человек. Власти региона готовы к любому развитию ситуации. 25 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с главой облздрава съездили в больницу скорой медицинской помощи №25. Посмотрели, как оборудованы скорые для короновирусных больных и бокс в приемном отделении. Ведь любой пациент с инфарктом может оказаться зараженным инфекцией.

- Только в марте в нашу область прибыли 10 тысяч иностранцев. Трудовые мигранты, студенты и так далее. 8 тысяч из Азии, 2 тысячи из Европы, - отметил Андрей Бочаров.

Одну подстанцию скорой помощи власти региона решили перепрофилировать под коронавирус. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одну подстанцию скорой помощи власти региона решили перепрофилировать под коронавирус.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если больной с температурой или он контактировал с зараженным коронавирусом, или с приехавшими из-за границы, то поступать в больницу он должен через отдельный вход. Для таких пациентов есть специальная карета «скорой помощи», и специальный бокс в приемном отделении. На всем пути «подозрительных» больных отделяют от остальных.

Так выглядит бокс для больных с подозрением на коронавирус в приемном отделении больницы №25. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Так выглядит бокс для больных с подозрением на коронавирус в приемном отделении больницы №25.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для начала любого пациента с температурой помещают в бокс, и если решают, что у него есть подозрение на коронавирус, на специальных скорых врачи в противочумных костюмах перевозят их в инфекционную больницу. В Волгограде и Волжском сейчас под коронавирус зарезервировано 5 больниц и несколько роддомов.

В специальном изолированном боксе есть все необходимое, даже аппарат ИВЛ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В специальном изолированном боксе есть все необходимое, даже аппарат ИВЛ.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В таком боксе обследуют всех подозрительных пациентов с температурой и другими симптомами, общими для ОРВИ и коронавирусной инфекции, перед тем, как их примут в больницу. Для помощи тяжелым больным имеется аппарат искусственной вентиляции легких.

Пациентов с подозрением на коронавирус сразу выделяют в отдельный поток. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пациентов с подозрением на коронавирус сразу выделяют в отдельный поток.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Только за последнее время в этот бокс в больнице №25 поступили уже четыре пациента с температурой, которые вернулись из заграничных поездок. Всех их отправили в "инфекционку".

- Входящий контроль должен быть во всех многопрофильных стационарах,чтобы не занести инфекцию, - отметил руководитель облздрава Анатолий Себелев.

Внутри обычной на вид скорой специальное оборудование. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Внутри обычной на вид скорой специальное оборудование.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В условиях сложной эпидемиологической ситуации врачи скорой на всякий случай всегда готовы к самому неприятному развитию событий. Любой пациент с температурой может оказаться болен коронавирусом. Для них - особые скорые со спецоборудованием. Под такие "коронавирусные кареты" губернатор предложил перепрофилировать подстанцию скорой помощи №5 в Краснооктябрьском районе. В общем, не пугайтесь, если увидите врачей в противогазе и защитных костюмах.

Больницы Волгограда готовятся к приему заболевших коронавирусом.Екатерина СИМОХИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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