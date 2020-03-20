2020-03-20T08:53:18+03:00
Общество

В Волгограде полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе

Фантазерам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За заведомо ложную информацию будут наказывать.За заведомо ложную информацию будут наказывать.
Изменить размер текста:

Коронавирус заставил людей внимательно следить за новостями. К сожалению, информацию о болезни и мерах борьбы с ней обыватели берут не только из официальных источников, но и соцсетей. А в них, как только не проявляется человеческая фантазия. То вирус собираются убивать с вертолетов, разбрызгивая отраву сверху на город, то мошенники гуляют по квартирам в защитных костюмах и под видом дезинфекции грабят людей. Многие сообщения гуляют по WhatsApp и Viber, вызывая у людей панику. Некоторые волгоградцы принимают все за чистую монету. Полиция просит читать только информацию с официальных источников и не верить тем, кто запускает эту лож во всемирную паутину.

ГУ МВД по Волгоградской области предупредило тех, кто распространяет заведомо недостоверные новости. Их будут вычислять и наказывать. Есть специальная статья в административном кодексе ч.9 ст. 13.15 КОАП РФ, которая предусматривает за это штраф от 30 до 100 тысяч рублей. А должностное лицо может поплатиться 200 тысячами рублей.

Так что хорошо подумайте перед тем, как репостнуть фейк – даже ради забавы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники отремонтируют участок трассы М-6 от Качалинской до Гумрака
Под коронавирус в Волгограде зарезервировали 5 больниц и 2 роддома
В Волгограде угонщиков поймали на выезде из двора, где они украли машину
В Волгограде бизнесменов обзванивает мошенник, представляясь начальником из Роспотребнадзора
В Волгограде сиделке, убившей инвалида утюгом, дали 12 лет тюрьмы
В Волгограде частично перекрыли нулевую продольную
В Волгограде директор спортивной школы фиктивно устроил учителя на работу тренером
794 волгоградца уже сдали тест на коронавирус
В Волгограде полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе
В Волгограде закрыл двери фонд капремонта
В Волгограде качество воды лучше, чем в среднем по стране
В халате, с рабами и опахалом: «Мисс Волгоград» вновь устроила провокационные покатушки
Ректор ВолгГМУ опроверг слухи о возможном заражении коронавирусом в Ставрополе
Комитет торговли запустил «горячую линию» для волгоградцев
В Волгограде начальника железнодорожной станции поймали на взятках
В Волжском появится новый проспект - Металлургов
«Вся морда в бананах»: обезьянка и львенок, спасенные полицией Волгограда, обживаются в Крыму
Из-за коронавируса в налоговой принимают только по записи
В Волгограде бизнесмен обманом взял кредит в 12,8 миллиона рублей
Бой с танками, гаубицами и авиацией под Волгоградом попал на видео
В Волгограде набирают сотрудников для переписи населения
В Волгограде на обновление дорожной разметки потратят 57 миллионов рублей
Волгоградцев просят опознать погибшего мужчину
Волгоградская область закупит 56 аппаратов искусственной вентиляции легких
Фотофиксацию ПДД на волгоградских дорогах отдали в концессию с нарушениями
В Волгограде задержали 350 килограммов подозрительной щучьей икры
Дети и внук успели спастись: под Волгоградом в горящем доме погиб пенсионер