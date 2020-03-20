В Волгограде полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе

20 Март 2020 2020-03-20T08:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус заставил людей внимательно следить за новостями. К сожалению, информацию о болезни и мерах борьбы с ней обыватели берут не только из официальных источников, но и соцсетей. А в них, как только не проявляется человеческая фантазия. То вирус собираются убивать с вертолетов, разбрызгивая отраву сверху на город, то мошенники гуляют по квартирам в защитных костюмах и под видом дезинфекции грабят людей. Многие сообщения гуляют по WhatsApp и Viber, вызывая у людей панику. Некоторые волгоградцы принимают все за чистую монету. Полиция просит читать только информацию с официальных источников и не верить тем, кто запускает эту лож во всемирную паутину.

ГУ МВД по Волгоградской области предупредило тех, кто распространяет заведомо недостоверные новости. Их будут вычислять и наказывать. Есть специальная статья в административном кодексе ч.9 ст. 13.15 КОАП РФ, которая предусматривает за это штраф от 30 до 100 тысяч рублей. А должностное лицо может поплатиться 200 тысячами рублей.

Так что хорошо подумайте перед тем, как репостнуть фейк – даже ради забавы.

ИСТОЧНИК KP.RU