Под коронавирус в Волгограде зарезервировали 5 больниц и 2 роддома

20 Март 2020 2020-03-20T14:18:33+03:00

Волгоградцев с подозрением на коронавирус тут же поместят в больницы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На карантине 220 человек. Медучреждения Волгограда и Волжского готовы принять до полутора тысяч заболевших и с подозрением на коронавирусную инфекцию

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Новая коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по России. Волгоградская область уже пятый день живет в режиме повышенной готовности. Заболевших в регионе пока нет. Но в инфекционной больнице на сегодняшний день находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, до этого уже 19 человек выписали с не подтвердившимся диагнозом. Еще 220 волгоградцев сидят на карантине дома в режиме самоизоляции. Если у кого-то из вернувшихся из охваченных коронавирусом стран повысится температура или появятся другие симптомы ОРВИ, их сразу отвезут в больницу. На сегодняшний день для таких пациентов держат в запасе 392 койки в стационарах. Всего в Волгограде и Волжском зарезервировано пять больниц и два роддома, готовых принять до полутора тысяч заболевших и с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как рассказал журналистам на брифинге заместитель руководителя областного комитета здравоохранения Николай Алимов, сейчас всех взрослых волгоградцев с подозрением на коронавирус отвозят в инфекционную больницу №1 в Кировском районе, малышей поместят в детскую инфекционную больницу на 7-й Гвардейской. В случае необходимости занимать больными с коронавирусом дополнительные стационары будут в три этапа. Следующими по очереди задействуют городскую больницу №2 в Волжском, при большом количестве пациентов они займут также больницы №5 и №12 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Беременных готов принять роддом №1 в Тракторозаводском районе, если не хватит мест, то следующим будет роддом больницы Ильича на Красном.

Вопросы дооснащения медучреждений и усиления карантинных мер вчера губернатор обсудил с главврачами волгоградских больниц.

- Даны поручения по развертыванию в стационарах дополнительных коек на случай необходимости, - подчеркнул Николай Алимов. На закупку 58 аппаратов искусственной вентиляции легких и прочего выделили порядка ста миллионов рублей.

Кроме того, тех, у кого нет возможности обеспечить самоизоляцию на дому, ждут 596 коек в обсерваторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU