2020-03-20T17:10:54+03:00
Общество

Из-за коронавируса МФЦ будут принимать по записи

Все МФЦ Волгоградской области перешли на особый режим работы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Попасть в МФЦ можно будет только по записи.Попасть в МФЦ можно будет только по записи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России уже 253 заболевших коронавирусной инфекцией. Заразившихся коронавирусом в Волгоградской области пока не выявлено. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в Волгограде и области продолжают вводить все новые ограничения. Свои двери для посетителей уже закрыли УФАС, фонд капремонта, суды решают только самые неотложные вопросы и общаются с волгоградцами через интернет и по почте. По записи приглашает налоговая. О переходе на особый режим работы с 20 марта 2020 объявили и МФЦ Волгоградской области. Пока не минует опасность коронавируса, офисы «Мои Документы» будут принимать жителей региона только по предварительной записи, а консультировать – по телефону.

- Записаться можно через официальный портал МФЦ Волгоградской области или по телефону горячей линии: 8 (8442) 92-40-14. По этому же номеру можно получить консультацию, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете экономической политики и развития.

Волгоградская область живет в режиме повышенной готовности. Заболевших в регионе пока нет. На домашнем карантине сидят 220 человек, 26 волгоградцев медики наблюдают в инфекционной больнице. Закрыты театры, музеи, библиотеки, отменены концерты. Школы уходят на каникулы и могут не открыться до самого лета, а студенты - на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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