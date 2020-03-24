2020-03-24T05:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде из-за коронавируса закрыли первый кинотеатр

"Пять звезд" приостановил свою работу до 12 апреля
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пока работу приостановили до 12 апреля. Фото: www.5zvezd.ruПока работу приостановили до 12 апреля. Фото: www.5zvezd.ru
Изменить размер текста:

В Волгограде коронавируса пока не обнаружили. Но меры против распространения пандемии принимаются весьма серьезные. Государственные учреждения закрыли свои двери для посетителей – обрабатывают письма и жалобы,поступившие через интернет и почту. Те немногие, что еще лично принимают волгоградцев, просят лишний раз по пустякам не ходить. Не сходишь сейчас в театр, библиотеки и музеи. И кажется, очередь дошла и до кинотеатров. Сначала многие пускали не более 50 человек в зал. Но в последнее время не набиралось и двух-трех десятков желающих – даже на выходных. Первой волевое решение приняла администрация кинотеатра «Пять звезд».

- В связи с обострением эпидемиологической ситуации и учитывая рекомендации Министерства Культуры руководство сети кинотеатров Пять звезд решило приостановить работу с 23 марта по 12 апреля. Все ради зрителей и безопасности, - говорится в обращении. – Важнее кино – только здоровье.

Последуют ли остальные заведения за первой ласточкой? Скорее всего. Вопрос времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде из-за коронавируса закрыли первый кинотеатр
В Камышине три человека погибли из-за сигарет
Кинотеатры Волгограда не закрыли из-за коронавируса
В Волгограде сотрудник УФСИН нажился на немецких овчарках
В Волгограде коронавирус прогоняют колокольным звоном и крестным ходом
В Волгограде директор стройфирмы вернет государству 12 миллионов рублей налогов
Волгоградцев из-за коронавируса не принимают службы ЖКХ
Прокуратура вернула из незаконного владения 2,8 гектара Волго-Ахтубинской поймы
Под Волгоградом пьяного водителя «шестерки» полиция остановила стрельбой
Из-за метели водителям ограничили движение по трассе Волгоград-Саратов
С начала сезона 188 жителей Волгоградской области переболели гриппом
Власти Волгограда поднимут выплаты ветеранам к 9 мая с 1 до 5 тысяч рублей
Элитный «УФСИНовский» долгострой на Чуйкова в центре Волгограда сдадут весной
Из-за кафешек жители дома в центре Волгограда погрязли в жире
В Волгограде Роспотребнадзор приостановил прием и проверки
Итоги голосования: волгоградцы хотят видеть в пойме Царицы аллеи и аквапарк