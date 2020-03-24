В Волгограде из-за коронавируса закрыли первый кинотеатр

24 Март 2020 2020-03-24T05:39:19+03:00

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В Волгограде коронавируса пока не обнаружили. Но меры против распространения пандемии принимаются весьма серьезные. Государственные учреждения закрыли свои двери для посетителей – обрабатывают письма и жалобы,поступившие через интернет и почту. Те немногие, что еще лично принимают волгоградцев, просят лишний раз по пустякам не ходить. Не сходишь сейчас в театр, библиотеки и музеи. И кажется, очередь дошла и до кинотеатров. Сначала многие пускали не более 50 человек в зал. Но в последнее время не набиралось и двух-трех десятков желающих – даже на выходных. Первой волевое решение приняла администрация кинотеатра «Пять звезд».

- В связи с обострением эпидемиологической ситуации и учитывая рекомендации Министерства Культуры руководство сети кинотеатров Пять звезд решило приостановить работу с 23 марта по 12 апреля. Все ради зрителей и безопасности, - говорится в обращении. – Важнее кино – только здоровье.

Последуют ли остальные заведения за первой ласточкой? Скорее всего. Вопрос времени.

ИСТОЧНИК KP.RU