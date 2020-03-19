2020-03-19T13:43:35+03:00
Общество

Волгоградская область закупит 56 аппаратов искусственной вентиляции легких

Власти региона готовятся к эпидемии коронавируса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Больных с коронавирусом готовы принять несколько больниц. Фото: АВОБольных с коронавирусом готовы принять несколько больниц. Фото: АВО
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На сегодня в Волгограде и области заболевших коронавирусом нет. Но регион готовится противостоять опасной инфекции. Чтобы оказывать эффективную помощь тем заразившимся коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, необходимы аппараты искусственной вентиляции легких. В волгоградских больницах такое оборудование уже есть. Но, учитывая масштабы пандемии в других странах, власти региона приняли решение о закупке дополнительно 56 аппаратов. Об этом журналистам на брифинге рассказал руководитель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

- Они [больницы Волгоградской области] могут работать и с коронавирусными инфекциями, и с пневмониями. Для этого они подготовлены, они имеют все необходимое для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, у них есть запас лекарственных препаратов, средств защиты. Сейчас дополнительно выделены средства на закупку порядка 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. Реанимационные койки, которые находятся в этих медицинских учреждениях имеют для этого и сейчас аппараты искусственной вентиляции легких. То есть дополнительная закупка производится с целью увеличения объема возможного оказания медицинской помощи. Не более того, - рассказал «КП-Волгоград» Анатолий Себелев.

На сегодня на карантине по коронавирусу остаются 173 волгоградца.

О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области руководитель облздрава Анатолий Себелев.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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