Волгоградская область закупит 56 аппаратов искусственной вентиляции легких

19 Март 2020 2020-03-19T13:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодня в Волгограде и области заболевших коронавирусом нет. Но регион готовится противостоять опасной инфекции. Чтобы оказывать эффективную помощь тем заразившимся коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, необходимы аппараты искусственной вентиляции легких. В волгоградских больницах такое оборудование уже есть. Но, учитывая масштабы пандемии в других странах, власти региона приняли решение о закупке дополнительно 56 аппаратов. Об этом журналистам на брифинге рассказал руководитель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

- Они [больницы Волгоградской области] могут работать и с коронавирусными инфекциями, и с пневмониями. Для этого они подготовлены, они имеют все необходимое для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, у них есть запас лекарственных препаратов, средств защиты. Сейчас дополнительно выделены средства на закупку порядка 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. Реанимационные койки, которые находятся в этих медицинских учреждениях имеют для этого и сейчас аппараты искусственной вентиляции легких. То есть дополнительная закупка производится с целью увеличения объема возможного оказания медицинской помощи. Не более того, - рассказал «КП-Волгоград» Анатолий Себелев.

На сегодня на карантине по коронавирусу остаются 173 волгоградца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767395" frameborder="0"></iframe> О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области руководитель облздрава Анатолий Себелев.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса студенты уходят в онлайн, школы на каникулы, концерты - на осень

Роспотребнадзор и медики советуют, что делать, чтобы не заболеть [все о коронавирусе в Волгограде]

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных ограничений (подробности).

Коронавирус в Волгограде: стоит ли бояться «зеленых человечков» на скорой, дают ли больничный и где держат на карантине вернувшихся из поездок (подробности).

Из-за коронавируса в Волгограде отменили концерты, спектакли и выставки

Закрыты все театры, музеи, концертные и выставочные залы Волгограда и Волжского [что и где отменили]

ИСТОЧНИК KP.RU