Из-за коронавируса в Волгограде отменяют концерты, спектакли и встречи в музеях

Чтобы не допустить распространение коронавируса в Волгограде, Волжском и по всей области ввели режим повышенной готовности. Одна из главных рекомендаций - ограничить проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий. Из-за карантина по коронавирусу в Волгограде театры отменили ряд спектаклей, хотя большинство театров продолжают работать, усилив противовирусную профилактику. Коворкинг и вся площадка Точки Кипения также не работает с 17 марта. Музеи отменили все массовые мероприятия, мастер-классы и программы, но оставили возможность индивидуального посещения. Не состоится концерт «Улыбки», но Волгоградская филармония работает в штатном режиме. В музыкальном театре 23 марта пройдет сольный концерт Александры Соловьевой «Benefice», а 26 марта Волгоградконцерт приглашает на концерт «Цветы в истории и история в цветах» старинной музыки «Конкордия». Наталия Орейро свой тур перенесла на осень. А вот «Сурганова и оркестр» приедут в Волгоград несмотря на угрозу коронавируса.

Как сообщается на сайте группы, «Сурганова и оркестр» из-за карантинных мероприятий перенесен только концерт в Санкт-Петербурге. В Волгограде концерт 25 марта состоится. Как и в остальных городах.

- Запрет введен на мероприятия от 1000 человек, а в регионах у нас обычно до 1000 зрителей. В самом крайнем случае сыграем в вашем городе два концерта по 999 человек. Пожалуйста, не поддавайтесь панике! – обратилась к поклонникам Светлана Сурганова.

Светлана Сурганова о концертах в регионах.

Что касается волгоградских театров и музеев, то по словам вице-губернатора Владимира Попкова, пока ограничения вводятся по 22 марта.

В ТЮЗе в связи с возвратом билетов отменили спектакль «Рикки-Тикки-Тави» 19 марта и юбилейный вечер 20 марта. Билеты можно вернуть, также они будут действительны на любой спектакль этого сезона. НЭТ все спектакли покажет по расписанию.

- Несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавируса, наш театр продолжает играть спектакли согласно расписанию, - сообщили «КП-Волгоград» в областном театре кукол. Здесь усилили дезинфекцию, а заболевших зрителей просят сдавать билеты. Также по техническим причинам отменены спектакли «Гусёнок» 17 марта,«Иван Рублёв и Копейкино царство» 20 марта, «Три поросёнка» - 27 марта. Билеты также можно сдать.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» на неопределенный срок переносит все ранее запланированные мероприятия по 22 марта включительно, справки - (8442) 67-33-02. Посмотреть выставки самому можно по привычному расписанию.

Музей Машкова также на этот срок отменяет все посиделки, детские программы, занятия по живописи, лекции и праздники. Сам музей работает по расписанию, справки – (8442) 38-01-91. Такое же решение принял Волгоградский областной краеведческий музей.

Кроме того, из-за коронавируса интерактивный музей «Россия - моя история» отменил 21 марта показ художественного фильма «Битва за Севастополь». Однако все тематические и ранее запланированные экскурсии состоятся. Сам исторический парк также работает в штатном режиме. Справки - (8442) 97-91-81.

В библиотеке имени Горького перенесли запланированный на 22 марта вечер-портрет Максимилиана Волошина «Семь пудов мужской красоты». Дата проведения станет известна позже.

В Волжском Выставочный зал имени Черноскутова отменил торжественное открытие выставки волжских художников «Приходит время» 19 марта. Но посмотреть экспозицию можно в любое время.

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