2020-03-19T09:30:18+03:00
Общество

С начала года 438 волгоградцев побывали на карантине из-за коронавируса

Сейчас в самоизоляции находятся 173 человека
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАЮлия Данильченко
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На 19 марта в России 147 человек заразились коронавирусом, большая половины случаев зафиксирована в Москве. По данным, никто не умер, 5 человек удалось вылечить. До Волгоградской области опасная инфекция не добралась. Сегодня в пресс-центре администрации Волгоградской области состоялся брифинг, где замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Климина рассказала о карантине и других мерах профилактики.

- С начала года 438 волгоградцев находились под карантином, на сегодняшний день 173 человека под наблюдением, - отчиталась Ирина Климина.

Конечно, больше всего жителей региона волнуют земляки, вернувшиеся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Ведь именно они могут завезли коронавирус в область. Но власти успокаивают.

- У нас работают пункты контроля в аэропорту, там проводят опрос прибывающих пассажиров и бесконтактную термометрию при помощи тепловизоров. Ещё два пункта на границе с Казахстаном в Палласовском районе. Там осуществляют осмотр транспорта и пассажиров, - прокомментировала «КП-Волгоград» представитель Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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