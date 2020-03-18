С 21 марта на каникулы закрывают все музыкальные и художественные школы Волгограда

18 Март 2020 2020-03-18T16:56:38+03:00

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С 21 марта в Волгограде каникулы начнутся не только в школах, лицеях, гимназиях, но и в учреждениях системы дополнительного образования. А это значит, что приостанавливаются занятия в музыкальных и художественных школах, в детско-юношеских центрах, спортшколах, а также школах искусств. 98 тысяч волгоградских школьников будут отдыхать от всего.

Напомним, что уже с 17 марта во всех школьных и дошкольных учреждениях региона рекомендовано свободное посещение занятий по желанию родителей. Дети могут обучаться дистанционно с помощью образовательной системы «Сетевой город» и порталов «Учи.ру», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник» и других.

- Дни, которые по решению родителей ребенок проведет дома, не будут включены в плату за детский сад. Но по возвращению в детсад надо будет предоставить справку о том, что ребенок здоров, - отмечают в администрации Волгограда.

НА ЗАМЕТКУ

Яндекс запускает бесплатную платформу дистанционного обучения для школьников и учителей по всей стране. С её помощью любой учитель сможет удалённо проводить интерактивные занятия в Яндекс.Учебнике, а ученикам будут доступны онлайн-уроки от ведущих преподавателей по всем предметам в Эфире и Репетиторе. Ученики смогут полноценно общаться с учителями, а старшеклассники — даже готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Новые инструменты будут доступны с 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU