Как будут работать транспорт, почта, банки, магазины, поликлиники, аптеки и службы ЖКХ в новогодние праздники 2020 в Волгограде

Праздновать Новый год 2020 Волгоград начнет 28 декабря 2019, хотя этот день по решению губернатора и будет для многих бюджетников и госслужащих рабочим, чтобы сделать 31 декабря выходным. Народные гулянья, фестивали и хороводы под елочкой продлятся вплоть до Рождества. В программе новогодних праздничных мероприятий несколько десятков событий, большинство из которых, как главная городская елка, переехали в парк Царицынский у интерактивного музея в пойме Царицы. Чтобы каникулы не испортили бытовые неурядицы, прохудившаяся труба, заболевший зуб или воспалившееся горло, «КП-Волгоград» собрала в одном месте полезную информацию - как будет ходить общественный транспорт, где перекроют дороги, график работы на новогодних праздниках почты, банков, магазинов, стоматологий, поликлиник, экстренных служб, телефоны и адреса коммунальных служб и дежурных аптек, которые могут пригодиться волгоградцам на зимних каникулах.

КАК НАС БУДУТ ОХРАНЯТЬ

Учтите, на все новогодние и рождественские праздники в Волгоградской области для полицейских, медиков, спасателей, пожарных и прочих экстренных служб введут режим повышенной готовности. Безопасности – особое внимание. Полицейские будут дежурить на елках, а также в храмах на Рождество. На время праздничных гуляний в близлежащих магазинах введут «сухой закон». В рейды выйдут патрули ППС и ДПС. Гаишники будут ловить на дорогах нетрезвых водителей. Обратят внимание и на перевозку детей.

Помните, что детям до 18 лет на улице после 22.00 без сопровождения взрослых находиться нельзя. Родителям за это грозит штраф.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ

Так как главную городскую елку Волгограда в этом году установили в пойме, прежнее традиционное место гуляний на площади Павших Борцов останется парковкой. Так что и дороги в центре на новогодние праздники перекрывать не будут. В администрации Волгограда обещают, что на Новый год 2020 перекрытия дорог будут минимальными. Введут ограничения по парковке автомобилей у Главпочтамта и у музея «Россия – моя история». В Красноармейском районе ограничат движение транспорта 28 декабря 2019 во время прохождения парада Дедов Морозов по маршруту его следования.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ, ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Городской общественный транспорт на новогодних каникулах будет работать по расписанию выходного дня. Зато все желающие смогут доехать в новогоднюю ночь на праздничные гулянья у главной городской елки и обратно. От «Детского центра» до музея «Россия - моя история» с 21.00 до 5.00 каждые полчаса будет ходить специальный новогодний автобус. Будут ходить в праздничную ночь трамваи №2, №4, №10 и №11, троллейбусы №9, №12 и №15. Интервалы увеличатся, но доехать на общественном транспорте во все районы города можно будет до самого утра.

Подробное расписание движения автобусов, трамваев и троллейбусов

Электрички в Волгограде с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 будут ходить по расписанию выходного дня.

ЕСЛИ НУЖНО

…отправить письмо, получить посылку

31 декабря 2019 и в канун рождества 6 января 2020 отделения почтовой связи в Волгоградской области закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января 2020 года – почта России берет выходные, причем по всей стране.

Отправить и получить письма и посылки волгоградцы смогут 3, 4, 5 и 8 января 2020 года – почта будет работать по привычному графику.

... получить пенсию

Пенсии за январь 2020 года волгоградцам выдадут по графику и даже досрочно. Почтальоны выйдут на работу с 3 января. А через банк перечислять деньги на карты начнут уже в декабре.

Как будут выдавать пенсию за январь 2020 года и как будет работать почта в Волгограде

…сделать перевод

Если вы предпочитаете расплачиваться наличными, не забудьте заранее снять деньги с банковской карты. Как правило, банкоматы в новогодние дни пустеют на глазах и пополняются нерегулярно. Но все удаленные службы банков будут работать и в период новогодних каникул. Так что даже в новогоднюю ночь можно будет совершать операции онлайн.

В отделениях Сбербанка 1, 2 и 7 января 2020 - выходной. 31 декабря 2019 отделения банка закроются раньше обычного. В остальные праздничные дни офисы будут дежурить по графику, который можно узнать по телефону горячей линии 8-800-555-55-50. 9 января 2020 банки вернутся к обычному режиму работы.

… купить хлеба

Если во время новогоднего застолья придется бежать в магазин, учтите, что 31 декабря продуктовые магазины и супермаркеты закроются на несколько часов раньше обычного, а 1 января начнут работать ближе к обеду.

Так, ТРК «Мармелад» 31 декабря работает до 19.00, а 1 января 2020 года откроет двери с 14.00 до 22.00. В привычном режиме магазины будут работать, начиная со 2 января. Кинотеатр Mori Cinema 1 января покажет фильмы с 11.00 до 3.00.

Большинство супермаркетов «Магнит» 31 декабря 2019 года закроются раньше – около 19.00, а 1 января 2020 откроются только в 12.00.

ТРЦ «Акварель», гипермаркеты Ашан и Леруа Мерлен в Волгограде также меняют время работы на новый год 2020. Ашан по 30 декабря работает круглосуточно, 31 декабря сделать покупки можно будет с 8.00 до 18.00, 1 января гипермаркет возьмет выходной, а 2 января начнет работать с 11.00. Гипермаркет Леруа Мерлен 31 декабря также закроется в 18.00, 1 января работать совсем не будет, а со 2 января двери для покупателей буду открыты как обычно. ТРЦ «Акварель» 31 декабря 2019 работает до 19.00, также будет полностью закрыт 1 января, а со 2 января – в обычном режиме.

Ворошиловский ТЦ 31 декабря 2019 работает до 20.00, 1 января в торгушке будет нерабочим днем. Кинотеатр «Пять звезд» в последний день 2019 года продает билеты до 18.00, сеансы будут идти до 21.00, а 1 января кассы откроются в 11.00. Сделать покупки в супермаркетах «Перекресток» 31 декабря можно будет до 22.00, а 1 января магазины откроются с 13 часов.

КАК РАБОТАЮТ ПОЛИКЛИНИКИ, ТРАВМПУНКТЫ И СТОМАТОЛОГИИ

В новогодние и рождественские праздники 2020 года все больницы, травмпункты и поликлиники Волгоградской области будут работать в режиме повышенной готовности. Информация о режиме работы должна быть размещена на сайтах взрослых и детских поликлиник и стоматологий. Травмпункты все праздничные дни будут работать в круглосуточном режиме. В Волгограде с 1 по 8 января 2020 дежурные врачи принимают с 9.00 до 12.00, на вызовы на дом терапевты и педиатры придут после полудня. А дежурные стоматологии работают на новогодних каникулах с 9.00 до 15.00 - (подробности).

ПРОИЗОШЛО ЧП

В случае возникновения нештатных ситуаций, звоните в единую диспетчерскую службу Волгограда: 112 и (8442) 95-95-81, дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» - 089.

ЕСЛИ ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ПРОРВЕТ ТРУБУ

В праздничные дни обращения волгоградцев в круглосуточном режиме будут принимать диспетчерские службы.

Если на новогодних каникулах в вашем доме прорвет трубу, засорится канализация, станут холодными батареи - обращайтесь в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Их телефоны вы можете найти на доске информации в подъезде или в квитанции на оплату ЖКУ.

Если в праздник рядом с домом возникла течь на теплотрассе (отопление, горячая вода) - звоните в диспетчерские службы «Концессии теплоснабжения»:

26-47-06 - Центральная диспетчерская служба

74-01-46 - Тракторозаводский район

71-03-65 - Краснооктябрьский район

23-61-37 - Центральный район

48-62-03 - Дзержинский район

97-07-77 - Ворошиловский район

46-02-89 - Советский район

44-85-89 - Кировский район

67-05-16 - Красноармейский район

Если речь идет о холодной воде, канализации – звоните по телефону круглосуточного многоканального контакт-центра «Концессий водоснабжения» (8442) 99-67-96. Центр обслуживания компании (ул. Пархоменко, 47а) не работает с 1 по 8 января 2020 года включительно.

ЕСЛИ НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР

Горячая линия по вопросам вывоза мусора ООО «Управление отходами - Волгоград» - 8-800-350-43-48 в новогодние праздники будет работать 4, 6 и 8 января 2019 с 8.00 до 20.00.

ЕСЛИ ПОГАСНЕТ СВЕТ

Если нет электричества, звоните в оперативно-диспетчерскую службу МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети»:

Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы- 29-04-55,

Центральный и Дзержинский - 29-25-93,

Ворошиловский и Советский - 29-25-35,

Кировский, Красноармейский - 29-25-86.

Городские службы:

Оперативно-диспетчерская служба Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства – (8442) 33-63-84, 33-63-92.

МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» - 79-79-26

МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» - 73-50-82

МБУ «ЖКХ Дзержинского района» - 58-52-05

МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» - 97-13-97

МБУ «ЖКХ Советского района» - 41-69-51

МБУ «ЖКХ Кировского района» - 45-29-83

МБУ «ЖКХ Красноармейского района» - 67-70-67

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ АПТЕКИ

Круглосуточные аптеки Волгограда

«Медуница», ул. Ополченская, 47, т. (8442) 75-58-17;

«Медуница», ул. Ополченская, 9, т. (8442) 29-22-66.

«Медуница», ул. Полоненко, 20, т. (8442) 50-09-38.

«Медуница», ул. Краснополянская, 1, т. (8442) 50-09-48.

«Медуница», ул. Штеменко, 23, т. (8442) 50-07-59.

«Медуница», ул. 8-й Воздушной Армии, 40, т. (8442) 91-58-71.

«Медуница», ул. Туркменская, 21, т. (8442) 47-12-37.

«Медуница», ул. Н. Отрады, 20Б, (8442) 50 09 68.

«Будь здоров», пр. Ленина, 2а, т. (8442) 38-33-98.

Аптека, ул. Еременко, 15Б, т. (8442) 28-05-55.

Аптека, ул. Елецкая, 7.

«Будьте здоровы», ул. Кропоткина, 3а.

«Будь здоров», ул. 64-й Армии, 28, т. (8442) 42-23-35.

«Волгофарм», пр-д Аптечный, 1, т.: 8-800-707-07-88.

«Волгофарм», пр. Героев Сталинграда, 48, т.: 8-800-707-07-88.

«Волгофарм», пр. Университетский, 25, т.: 8-800-707-07-88.

«Волгофарм», ул. 64-й Армии, 2, т.: 8-800-707-07-88.

«ФармСоюз», пр. Университетский, 90д.

«Калинка», ул. Хорошева, 52а, т. (8442) 36-59-11.

«Калинка», ул. Ростовская, 2к.

«Калинка», ул. Порт-Саида, 9, т. (8442) 38–00–56.

«Калинка», ул. К. Либкнехта, 13, т. (8442) 36 39 60.

«Аспирин», ул. Рокоссовского, 54, т. (8442) 51-71-87.

«Аспирин», ул. Маршала Воронова, 6.

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