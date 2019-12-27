Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2020 в Волгограде, Волжском и Камышине

В новогодние и рождественские праздники 2020 года все поликлиники, травмпункты и больницы Волгоградской области будут работать в особом режиме. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года во всех детских и взрослых поликлиниках с 9.00 до 12.00 будут принимать заболевших кабинеты неотложной помощи. Обслуживать вызовы на дому в праздничные дни врачи терапевты и педиатры будут с 12.00 до 15.00. Травмпункты поликлиник №1, №3 и № 4 Волгограда, детской больницы №1 и другие будут работать в круглосуточном режиме. Дежурные стоматологии в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах области на Новый год 2020 будут работать по графику. Информация о режиме работы должна быть размещена на сайтах медицинских организаций.

Стоматологии Волгограда в праздничные дни с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 принимают пациентов с 9.00 до 15.00. Дежурить будут по графику: 31 декабря 2019 - стоматологическая поликлиника №8 (взрослое отделение, ул. Республиканская, 13) и детская стоматология №2 (ул. Н. Отрады, 4а); 1 января 2020 - стоматология №9 (детское и взрослое отделения, ул. Козловская, 25); 2 января - стоматология №12 (взр., ул. Андижанская, 1а), детская стоматологическая поликлиника №2" (ул. 7-й Гвардейской, 19а); 3 января – стоматология №8 (взр.) и детская стоматология №2 (ул. Н.Отрады, 4а); 4 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Коммунистическая, 31), стоматологическая поликлиника №11 (дет. и взр., ул. Писемского, 32); 5 января - стоматологическая поликлиника №10 (дет. и взр., ул. Тулака, 2/1); 6 января - поликлиника № 7 (дет. и взр., ул. Еременко, 72); 7 января - стоматология №3 (ул. Н.Отрады, 36), поликлиника №12 (дет., ул. Марийская, 4); 8 января - стоматология №8 (дет., ул. Рионская, 3), областная стоматологическая поликлиника (взр., ул. Советская, 32 и ул. Чуйкова, 49).

В Волжском взрослое и детское отделения городской стоматологической поликлиники с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 работает ежедневно с 9.00 до 15.00. В остальное время неотложную стоматологическую помощь волжанам окажут в больнице №1 имени Фишера.

В Камышине стоматологическая поликлиника №1 также будет работать в новогодние праздники 2020 каждый день с 9.00 до 15.00. По такому же графику примут пациентов в Еланской, Жирновской, Котовской, Михайловской районных поликлиниках и в стоматологии Фролово. В остальных районах график дежурств стоматологий в ЦРБ установят главврачи.

Частные стоматологические клиники начнут работать уже со 2 января 2020 года.

И учтите, во многих поликлиниках пациентов, взявших талоны на 31 декабря 2019 года, в связи с переносом выходного дня будут принимать 28 декабря 2019 года.

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