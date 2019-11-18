Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей 2019 - 2020

Новый год уже близко, на родительских собраниях планируют досуг на каникулах, за билетами на праздничные представления для детей и взрослых уже выстроилась очередь, а кое-где уже раскупили все места на отдельные дни. Все театры в сезоне 2019 – 2020 подготовили для волгоградской детворы и новые, и давно любимые сказки. Также в программе новогодних праздников в Волгограде - хороводы у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами сказок. Найдется, чем заняться на новогодних каникулах, и взрослым. Так что самое время выбирать, куда пойти на елку. «КП-Волгоград» подготовила путеводитель по всем новогодним спектаклям и концертам. Выбирайте, куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями или всей семьей.

Казачий театр: «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕМЕЛИ»

Кто не знает Емелю - лентяя и лежебоку?! Почему же только ему удается развеять злые чары ведьмы Бургулетты, спасти друзей и деревню от страшной беды и стать правителем счастливого города? Казачий театр на новогодние праздники приготовил яркую жизнерадостную сказку «Новые приключения Емели». Спектакль создан по мотивам русской народной сказки «По-щучьему велению», но герои разговаривают современным языком. А неожиданные повороты сюжета, шутки и танцы создадут прекрасное новогоднее настроение.

По доброй традиции в большом зале и фойе театра ребят ожидает большая интерактивная программа и хоровод у красавицы-елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

Премьера! 21 и 22 декабря в 11.00. 28 и 29 декабря в 11.00 и 13.00. С 1 по 8 января в 12.00. Билеты: 250 – 350 руб. 0+

В Казачьем театре детвору ждут Дед Мороз и Снегурка. Фото: Казачий театр

Музыкальный театр: «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

В Музыкальном театре поставили сказку для всей семьи. Главная новогодняя премьера расскажет о Варваре-Красе, длинной косе и Маришке-короткой стрижке. Одной надобно, чтоб жених «принцем был, все ее капризы исполнял, да леденцы всегда дарил», а другая хочет, «чтобы только раз глянуть и колокольчики в голове на всю жизнь, и любовь такая, что не наколдуешь». Сказка-мюзикл написана по мотивам «Сказки о царе Берендее» Жуковского. А в ее основе - народная сказка, которую няня Арина Родионовна рассказывала маленькому Пушкину.

Для взрослых в Музыкальном театре тоже подготовили сюрприз – праздничный концерт «Карнавальная ночь».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru.

Премьера! «Варвара-краса, длинная коса»: 21, 22, 28 декабря в 11.00. 24, 25, 26, 27, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января в 10.00 и в 12.30. 31 декабря в 10.00. Билеты: от 200 руб. 0+

Премьера! «Карнавальная ночь»: 29 декабря в 17.00. Билеты 300 - 700 руб. 12+

Фото: Музыкальный театр.

НЭТ: «ЧУДО ДЛЯ СНЕЖКИ» И «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СКАЗОЧНОМ ЦАРСТВЕ»

Снова на зимних каникулах НЭТ ждет в гости не только взрослых, но и детвору. Юным зрителям в этом году покажут сразу две сказки. «Новогоднее приключение в Сказочном Царстве» подарит встречу с яркими героями, и, конечно, самыми настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Покажут в НЭТе и премьеру новогодней сказки для всей семьи «Чудо для Снежки». Это альтернативная история о рождении Снегурочки. Маленькая героиня докажет, что чудеса случаются, главное, в чудо верить. Девочка-сирота отправится в поисках волшебства к цветику-семицветику, оттуда к Гудвину, Джину, Золотой рыбке и ко всем героям сказок, которые она знает.

- Мы все ждем чуда, просто сидим и ждем. А кто-нибудь хоть раз пытался его найти? Кто-нибудь хоть раз пробовал? - задаются вопросом авторы.

Конечно, героине поможет Дед Мороз, а спектакль будет полон песен, танцев, магии, фокусов и интерактива.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru.

«Новогоднее приключение в сказочном царстве». 25 декабря в 11.00 и 15.00. Билеты: 50 - 1200 руб.

Премьера! «Чудо для Снежки» (малая сцена). 29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00. Билеты: 200 - 400 руб.

Для ребят подготовили множество премьер.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Царицынская опера: «ОФИС НОВОГО ГОДА» И БАЛ

Царицынская опера готовит для своих юных зрителей новую и современную новогоднюю сказку. Детей и взрослых пригласят в «Офис Нового года» подсмотреть, чем заняты его сотрудники Пингвин и Пингвиненок, Полярная Сова, Снеговик и Снежок перед самым праздником и, может быть, даже помочь им в предновогодней гонке. Ведь там, где аврал, спешка и ажиотаж - ошибки неизбежны. А каждая ошибка грозит испортить весь праздник. Или даже вовсе отменить его. Так что для каждого в зрительном зале найдется дело, ведь часы должны пробить вовремя.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

Премьера! 23 и 24 декабря в 11.00 и 14.00*. С 25 по 30 декабря в 11.00. 31 декабря в 12.00. 2 и 3 января в 11.00 и 14.00. 4, 5 и 6 января в 11.00. Билеты: 200 - 600 руб. 0+

*Хоровод у елки начинается за 30 минут до спектакля.

В Царицынской опере новая сказка. Фото: Царицынская опера.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ»

Каждый год Царицынская опера готовит традиционный рождественский бал. Будет весело, ярко и празднично: шампанское в фойе и кружащиеся в танце пары, елка, улыбки, а артисты готовы восхищать, развлекать, радовать, веселить и создавать праздничное настроение. Помните культовый советский фильм «Карнавальная ночь»? Создателей вдохновил именно он. Зрителям предложат заглянуть за кулисы праздника и посплетничать о жизни артистов в новом шоу «Цвет настроения - опера».

Царицынская опера. Премьера! 26 декабря в 18.30. 31 декабря и 6 января в 17.00. Билеты: 250 - 1500 руб. 6+

Волгоградцев приглашают на искрометный Рождественский бал. Фото: Царицынская опера.

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

Покажут в дни новогодних праздников в Царицынской опере и самую известную рождественскую сказку - легендарный балет Чайковского «Щелкунчик». У каждого есть шанс попасть в волшебный мир детства и красоты.

Царицынская опера. 30 ноября, 28 и 29 декабря в 17.00. 30 декабря в 18.30. 4 и 5 января в 17.00. Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

"Щелкунчик". Фото: Царицынская опера

ТЮЗ: «КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА»

Король и принцесса, стражник, фрейлина и пастух - в этой современной сказке есть все, но все же главный герой – рыжая корова Зорька. Она перевернет королевский двор с ног на голову, а влюбленные, как и положено, пойдут под венец. Зрителям тоже предложат вырваться из обыденности и отправиться навстречу приключениям.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru

Премьера! 19 декабря в 10.00. 20, 23, 24, 25, 26 и 27 декабря в 9.30 и 12.30. 29 декабря в 10.00 и 13.00. 2 и 7 января в 11.00 и 14.00. 3 января в 10.30 и 13.30. Билеты: 200 – 400 руб. 6+

«АИСТЕНОК И ПУГАЛО»

Вторая сказка, которую предложат посмотреть волгоградской детворе на новогодних праздниках, - притча «Аистенок и Пугало». Это сказ о пугале Страшко, которое по осени стало никому не нужным, и аистенке с подбитым крылом. Взрослым будет близка тема одиночества и поиска родственной души, а дети поймут, что вместе можно свернуть горы.

ТЮЗ, Премьера! 20, 23, 24 и 30 декабря в 10.30. 21 декабря и 5 января в 11.00. 25, 26, 27 декабря в 10.30 и 13.00. 29 декабря в 11.00 и 14.00. 2 января в 11.30. Билеты: 250 руб. 0+

«МОРОЗКО»

Покажут ребятам и их родителям в предновогодние дни и сказку «Морозко» о приключениях трудолюбивой Настеньки в волшебном лесу.

А перед началом представлений детвору ждут хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ТЮЗ, 8 декабря в 11.00. 24, 27 декабря в 10.30. 7 января в 11.30. Билеты: от 250 руб. 0+

Будет весело!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежный театр: «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

В Волгоградском молодежном театре для детей под Новый год покажут премьеру спектакля «Снежная королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Ставит эту знаменитую историю про Кая, Герду и Снежную королеву заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Художник - Кирилл Мартынов. Будет красиво и интересно.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

Премьера! 20 декабря в 18.00. 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 14.00. 27 декабря в 11.00. Билеты: 300 руб. 6+

Театр кукол: «ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ЕЖИКА И МЕДВЕЖОНКА»

В зимнем лесу переполох: оказывается, скоро Новый год, и его надо как-то встречать! Но Заяц ни разу этого не делала, а Ежик с Медвежонком и вовсе спят всю зиму... В театре кукол покажут новогоднюю историю по мотивам любимых сказок Сергея Козлова. Друзья из лесной сказки закрутятся в предпраздничных хлопотах, а перед спектаклем юных зрителей также ждет Новогодняя интермедия у елки.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru.

Премьера! 21 декабря в 10.00, 12.00 и 14.00. 22 и 29 декабря, 2, 3, 4 и 5 января в 10.00 и 12.00. 28 декабря в 12.00. 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 10.00. Билеты: 350 - 400 руб. 3+

Волгоградконцерт: «ЧУДЕСА СВЕТА»

«Волгоградконцерт» и «Детский городской парк» приглашают детвору на новогоднюю премьеру «Чудеса света». Мюзикл расскажет о необыкновенных приключениях Буратино, Красной Шапочки, Кота в сапогах, Снежной Королевы и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Добро должно победить зло, но без помощи зрителей в зале ничего не получится.

Одна из главных изюминок новогоднего мюзикла - живая музыка в исполнении эстрадного оркестра под управлением Владимира Татарченкова. В спектакле использованы песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

ДК Ворошиловского района, ул. КИМ, 5, т. (8442) 50-50-09.

Премьера! 25, 26, 27 и 28 декабря в 10.00 и 13.00. Билеты: 200 руб. 0+

Выбирайте, куда пойти на елку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» В ПЛАНЕТАРИИ

В планетарии вновь устроят «Новогодний переполох». Ребятам придется отыскать Деда Мороза, затерявшегося в сказочном космосе среди планет. Вместе с Космической ведьмой, Звездочетом и Снегурочкой они отправятся на поиски главного героя. Действие будет идти не только на сцене, но и на огромном куполе-экране.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: (8442) 24-18-80, 8-961-067-89-10. Билеты в кассе планетария.

21, 22, 24, 25, 26, 28 и 29 декабря, 2, 3 и 5 января в 12.00. 4 января в 10.00. Билеты: 300 руб., детский - 200, до 5 лет - бесплатно.

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОРТИЛЛЫ»

Театр одного актера Зинаиды Гуровой приглашает под Новый год посмотреть веселую пьеску Леонида Тучинского для одной актрисы и зала с шутками, песенками и стишками.

Театр одного актера, ул. 7-й Гвардейской, 11, т. (8442) 23-20-17.

14, 21, 28 декабря в 17.00. Билеты: 200 руб.

Внимание! В новогоднем репертуаре могут произойти изменения.

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