Новый год 2020 в Волгограде: полная программа праздника

Волгоград будет отмечать Новый 2020 год начиная с конца декабря вплоть до Старого Нового года. Праздничная круговерть на этот раз переместится с площади Павших Борцов в пойму реки Царицы – к интерактивному музею, там установят елку и откроют долгожданный каток. Резиденция Деда Мороза и еще один каток появятся в Комсомольском саду. В программе праздничных мероприятий на Новый год 2020 в Волгограде - фестивали, дискотеки, флешмобы, народные гулянья, хороводы у елки, конкурсы, караоке, праздники на катках, мастер-классы. Фишкой новогодней ночи 31 декабря 2019 – 1 января 2020 станет салют после боя курантов, а 7 января 2020 - рождественский фестиваль огня и света. Отметят Новый год и во всех районах города.

Стартуют новогодние праздники у главной елки в Волгограде 28 декабря 2020. В программе мероприятий в этот день - народные гулянья, которые пройдут под девизом #наполнипраздникчудесами и молодежный фестиваль «Самовар». В новогоднюю ночь 31 декабря 2019 шоу-программа начнется в 23.00. В 1.00 1 января 2020 в пойме Царицы начнется салют. Днем продолжит праздник детская программа. А начиная с 2 по 7 января. 4 января в программе - фестиваль зимних фотозон и конкурс-караоке, 5 января - световое шоу, 6 января – Рождественский забег. А в Рождество 7 января 2020 в Волгограде пройдет фестиваль огня и света «Рождественское пламя». Огненное, световое и лазерное шоу будет длиться три часа.

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде

Дед Мороз и Снегурка уже рядом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 2020 В ПАРКЕ ЦАРИЦЫНСКИЙ (площадь у музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы)

28 декабря 2019 с 14.00 до 16.00 – молодежный фестиваль «Самовар», с 16.00 до 18.00 – старт новогодних гуляний у главной елки, встреча на катке

С 23.00 31 декабря 2019 до 2.00 1 января 2020, в 1.00 – фейерверк, с 2.00 до 3.00 - дискотека

1 января 2020 в 14.00, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 января в 12.00 – детская программа

2 января 2020 в 14.00, 3 января в 14.00, 15.30 и 17.00, 4 января в 16.00 и 17.30, 7 января в 14.00 и 15.30, 8 января в 14.00 - шоу-программа

2 января 2020 в 15.30 – концерт Музыкального театра, в 17.00 - Белая дискотека

3 января 2020 в 18.30 - Клоун-пати

4 январяВолгограда

5 января 2020 с 14.00 до 19.00 - молодежный фестиваль «Топим лед», концерт, детская программа, в 18.20 - фестиваль светодиодного искусства, 18.50 - флешмоб

6 января забег, регистрация с 10.00, старт – в 12.00 от «Гасителя»

6 января 2020 в 14.00 - Рождественские спортивные игры, в 16.00 - праздник

7 января 2020 с 17.00 до 20.00 - Фестиваль огня и света «Рождественское пламя»