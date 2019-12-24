Куда пойти в новогоднюю ночь 2020 в Волгограде

В новогоднюю ночь жителей Волгограда с 23.00 31 декабря 2019 до 2.00 1 января 2020 у главной елки в парке Царицынский в пойме реки Царица ждут концерт, игры, конкурсы, трансляция боя курантов и поздравления Деда Мороза и президента страны. Также в программе праздничных мероприятий в Новый год 2020 в Волгограде - световое шоу, а еще дискотека и в 1.00 1 января начнется праздничный салют. Хотя запускать фейерверки в праздничную ночь будут практически в каждом дворе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 31 декабря 2020 в 23.55 пятиминутку от президента и бой курантов покажут на большом экране на здании музея. Сразу после этого у главной елки Волгограда стартует новогодняя праздничная шоу программа. На сцену выйдут экстрим-шоу JAST NAME, шоу-группа PUDRA, кавер-группа «Под каблуком», Александр Харитонов, Мария Сергеева и зажигалка DJ Lar. После фейерверка, который начнется в час ночи 1 января 2020 в пойме реки Царицы в Волгограде, программу продолжит огненное «Атом Шоу». Продлится новогоднее Ice Mix Show с веселыми конкурсами и играми до 2.00, после – еще час дискотеки.

Детей и выживших после новогодней ночи родителей ждут на хороводы с Дедом Морозом у главной елки уже в 14.00 1 января 2020.

Жителей Красноармейского района Волгограда в новогоднюю ночь 1 января 2020 с 1.00 до 3.00 ждут праздничные площадки в двух местах – на бульваре Энгельса и в парке «Юбилейный».

В Дзержинском районе отмечать Новый год 31 декабря 2019 в 23.30 начнут сразу в четырех местах. Шоу программа у нарядной елки ждет волгоградцев в парке Семейный, на площади перед Центром «21-й век» и в парке Героев-летчиков, а в 23.00 начнется празхдник на Центральной площади в Гумраке.

Кировский район по традиции устроит новогодние гулянья 31 декабря 2019 с 22.00 до 2.00 1 января на площади у «Авангарда».

А вот в остальных районах водить хороводы на площадях хоть никто и не запрещает, но специальной развлекательной программы не подготовили.

И главной фишкой новогодних и рождественских гуляний 2020 в Волгограде станет «Рождественское пламя», которое разгорится 7 января. Горожанам подарят трехчасовое лазерное шоу со спецэффектами, пиротехникой, огнем и светом.

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