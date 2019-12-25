2019-12-25T11:46:10+03:00
Общество

Как будут выдавать пенсию за январь 2020 года и как будет работать почта в Волгограде

На новый год 2020 почта и пенсионный фонд в Волгограде будут работать по праздничному графику
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пенсии принесут волгоградцам вовремя.Пенсии принесут волгоградцам вовремя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Перед новогодними праздниками волгоградцы получат пенсии досрочно. За январь 2020 года выплаты на банковские карты начнутся уже с 27 декабря 2019 года. А почта России будет работать по специальному праздничному графику.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПФР, волгоградцам, которые получают пенсии 4 и 7 января, на карты деньги перечислять, начиная с 27 декабря 2019 года. Те, кто получает выплаты 11 и 21 числа, деньги придут как обычно. Почтальоны будут разносить пенсии, пособия и прочие выплаты по графику, начиная с 3 января 2020 года.

Почтовые отделения в Волгограде 31 декабря 2019 года и 6 января 2020 года закроются на час раньше обычного. 1, 2 и 7 января 2020 года на почте – выходные. В эти дни ни получить, ни отправить почту и посылки не получится. А 3, 4, 5 и 8 января отделения почтовой связи работают по обычному графику, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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