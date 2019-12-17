Новый год 2020 в Волжском: программа праздника

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-17T15:33:58+03:00

Куда пойти в новогоднюю ночь и как Волжский отметит Новый год и Рождество 2020 [программа праздничных мероприятий]

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В программе праздничных мероприятий на Новый год и Рождество 2020 в Волжском около полусотни событий – спектакли и представления для детей, концерты, турниры и, конечно, хороводы у елки под бой курантов в новогоднюю ночь. Отмечать самый любимый зимний праздник в Волжском начнут уже с 20 декабря.

20 декабря 2019 во Дворце молодежи «Юность» Волжского откроет празднование Нового года «Студенческая елка».

26 декабря 2019 в 17.00 в ФОКе «Русь» для волжан устроят «Спортивную Елку».

28 декабря 2019 в 11.00 жителей Волжского приглашают на новогодние квесты по зимним сказкам в парках и скверах на общественных округах: у ФОКа «Русь», на улице Набережной, 2а и Набережной, 53; Оломоуцкой, 86; Советской, 57; Пушкина, 64; на улице Пионерской, на площади «МАН», в сквере на Александрова у «Русинки»; на аллее в 26 микрорайоне, на проспекте Ленина, 307, и во дворе на проспекте Ленина, 393.

28 декабря 2019 в 12.00 в парке Волжский устроят веселый Забег Дедов Морозов.

В новогоднюю ночь отметить праздник в Волжском можно будет 1 января 2020 с 1.00 до 3.00 в парке ДК «ВГС» и в парке Волжский. Здесь горожан будут ждать нарядные елки, разноцветные огоньки, музыка и веселье. Остается надеяться, что погода не подведет.

Светлый праздник Рождества в Волжском отметят 7 января 2020 в 17.00 в ДК «Октябрь». И 11 января 2020 в 11.00 в ДК «Октябрь» пройдет Рождественский фестиваль.

Также детвору и их родителей на новогоднюю сказку «Не хочу Новый год» с 29 декабря 2019 приглашает ДК «ВГС». А парке ДК «ВГС» 21 декабря откроется новогодняя избушка Бабы Яги.

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ИСТОЧНИК KP.RU