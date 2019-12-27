Новый год 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Самый любимый зимний праздник в Волгограде стартует 28 декабря 2019. Отмечать Новый год 2020 и водить хороводы у елки вместе с Дедом Морозом будем каждый день вплоть до Рождества. В программе праздничных новогодних мероприятий - представления для детей и взрослых, концерты и шоу-программы, дискотеки и молодежные фестивали, зимние конкурсы и парад Дедов Морозов, Рождественский забег, спортивные игры. Развлечения на зимние каникулы подготовили театры, музеи, выставочные и концертные залы, торговые центры и парки. «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное и куда сходить на Новый год 2020 в Волгограде с ребенком, с друзьями или всей семьей.

Каждый день с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 с 12.00 до 21.00 в Комсомольском саду Волгограда (за НЭТом) детвору ждут в Резиденции Деда Мороза. Начиная с 28 декабря с 14.00 до 17.00 можно научиться создавать красоту своими руками на разных мастер-классах, посмотреть сказку и поиграть в игры. А в морозную погоду у колеса обозрения будет работать каток «Южный полюс». С 1 по 7 января с 18.00 до 21.00 в парке дискотека с диджеем Глыба.

Каждый день в Комсомольском саду праздничная программа.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

28, 29 и 30 ДЕКАБРЯ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

Суббота 28 декабря 2019 станет самым насыщенным в плане праздничной программы днем в Волгограде, хотя для многих жителей и будет рабочей. 28 декабря 2019 в 14.00 начинаем отмечать! В этот день жителей и гостей Волгограда приглашают к новогоднему «Самовару». В парке Царицынский (площадь у музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы) развернется молодежный фестиваль с песнями, танцами, шутками и прибаутками. Волгоградцам предложат вспомнить, какие песни были популярны в 90-х и в нулевых, будут звучать со сцены и современные хиты. Подарки ждут тех, кто решит поучаствовать в конкурсах и викторине на знание новогодних традиций. Продолжением праздника станет старт новогодних гуляний у главной городской елки с 16.00 до 18.00. В это же время на новом катке в пойме Царицы (как работает, цена вопроса) устроят товарищеский хоккейный матч.

А жителей Красноармейского района 28 декабря 2019 в 14.00 вновь приглашают на традиционный Парад Дедов Морозов и Снегурочек, который пройдет от улицы Остравской до бульвара Энгельса. Возглавят колонну новогодние персонажи верхом на конях. После зажгут огни за главной елке района и устроят народные гулянья и танцевальный флешмоб.

28, 29 и 30 декабря 2019 в 19.00 на круглой площади в Комсомольском саду «Кино под звездами». Показывать на большом экране будут добрые новогодние фильмы. Вход свободный.

28 и 29 декабря 2019 в 16.00 в центральном атриуме ТРК «Мармелад» казачий театр покажет спектакль «Новые приключения Емели», где герои известной сказки разговаривают современным языком и народная музыка звучит в современной аранжировке. Вход свободный.

28 и 29 января с 15.00 до 18.00 Дед Мороз и Снегурочка устроят праздник для детей на Аллее Центрального рынка.

29 декабря в 18.00 – на предновогодний праздник волгоградцев приглашают в сквер Саши Филиппова в Ворошиловском районе.

28 и 29 декабря с 14.00 до 15.00 в Центральном атриуме ТРЦ «Акварель» сказочные Снежинки будут развлекать детей у елки. С 15 до 18 часов – в программе игры с Дедом Морозом и Снегуркой и яркие новогодние выступления детских творческих коллективов. В субботу в 18.00 театр кукол покажет новогодний спектакль «Три волшебных снежинки», а в воскресенье в это же время устроят большой новогодний концерт от лучших танцевальных коллективов Волгограда. Вход свободный.

30 декабря в 17.00 – шоу программа для жителей Краснооктябрьского района на площади перед ДК в парке Гагарина.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 31 ДЕКАБРЯ 2019 - 1 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

У главной городской елки Волгограда в пойме реки Царицы в новогоднюю ночь с 23.00 31 декабря 2019 по 3.00 1 января 2020 горожан ждут шоу-программа с Дедом Морозом и выступления артистов. На большом экране над входом в интерактивный музей «Россия – моя история» покажут традиционное обращение президента, будет слышен на площади и бой кремлевских курантов. В час ночи 1 января начнется фейерверк (что будет, где смотреть). Также шоу-программы у районных елок ждут волгоградцев в новогоднюю ночь 2020 в Красноармейском, Кировском и Дзержинском районах. В остальных местах водить хороводы придется без музыки (подробности).

Большая часть праздничных мероприятий пройдет у елки в пойме Царицы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

1 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

Тех, кто решится в первый день Нового года выйти из дома и отправиться с детьми на массовое мероприятие, 1 января 2020 в 14.00 ждут в парке Царицынский в пойме Царицы в центре Волгограда. В программе праздничных мероприятий - новогодние хороводы, танцы, аттракционы, игры и подарки. На праздник у елки придет Дед Мороз, помогать ему будут Снегурочка и Мышонок.

2 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

2 января 2020 в 12.00 у главной елки Волгограда начнется детская программа, в 14.00 – шоу-программа для всей семьи, в 15.30 – концерт Музыкального театра, в 17.00 - Белая дискотека в парке Царицынский.

Танцы, музыка и Дед Мороз ждут волгоградцев в праздничные дни на Аллее Центрального рынка. 2 января с 20.00 до 22.00 здесь будет звучать джаз.

3 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

3 января 2020 в 12.00 как и каждый день новогодних каникул в пойме Царицы будет детская программа, в 14.00, 15.30 и 17.00 - шоу-программа, в 18.30 - Клоун-пати в парке Царицынский.

3 января 2020 в 17.00 начнется новогодняя шоу-программа в сквере у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда.

4 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

4 января 2020 в 12.00 - детская программа в парке Царицынский. Ребятам покажут сказку «Волшебник новогоднего города», предложат поводить хороводы и поиграть. С 14.00 здесь начнутся фестиваль новогодних фотозон «Наполни праздник чудесами» и открытый караоке-конкурс, где за победу будут бороться команды восьми районов города. В 16.00 и в 17.30 пройдет развлекательная шоу-программа.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей Волгограда 4 января 2020 в 18.00 на органный концерт «В ожидании Рождества» в исполнении Андрея Маркелова из Санкт-Петербурга.

Волгоград уже сияет праздничными огнями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

5 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

5 января 2020 в 12.00 - в пойме Царицы будет традиционная детская программа, с 14.00 до 19.00 в пойме пройдет молодежный фестиваль, с концертом и детской программой, в 18.20 начнется фестиваль светодиодного искусства, в 18.50 в парке Царицынский устроят флешмоб.

5 января 2020 в 17.00 - «Голубой огонек» устроят на Красном на площади у Царицынской оперы.

6 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

6 января 2020 с 10.00 – волгоградцев приглашают на Рождественский забег в парке Царицынский. Регистрация с 10.00, старт – в 12.00 от парохода «Гаситель».

6 января 2020 в 11.00 в Кировском районе отметят Рождество на площади у «Авангарда».

В пойме Царицы 6 января 2020 в 14.00 стартуют Рождественские спортивные игры. В программе праздника - игры, состязания, веселые старты для всей семьи и мастер-классы от спортсменов. Будут и необычные развлечения: метлобол и снежный боулинг, каждый сможет нарядить елку на скорость, поиграть в кикер-футбол и даже «полетать» на помеле.

С Новым годом, Волгоград!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

7 ЯНВАРЯ 2020 – РОЖДЕСТВО В ВОЛГОГРАДЕ

7 января 2020 в 12.00 в парке в пойме Царицы маленьких жителей Волгограда ждет сказка и развлекательная программа, в 14.00 и 15.30 – время для шоу-программы в парке Царицынский.

7 января 2020 в 12.00 отметят Рождество народными гуляньями, песнями и танцами в центре - в Комсомольском саду и в ЦПКиО, в Кировском - в ЖК «Санаторный».

7 января с 17.00 до 20.00 в Волгограде в парке Царицынский разгорится «Рождественское пламя». Несколько команд пиротехников из разных городов страны устроят настоящую феерию при помощи лазерных технологий, огня, света и всевозможных спецэффектов на Фестивале огня и света. Так что одевайтесь теплее - такого вы еще не видели.

8 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

Завершатся новогодние каникулы 2020 в Волгограде 8 января. В программе последнего праздничного дня в парке Царицынский в пойме реки Царицы 8 января в 12.00 детская программа, а в 14.00 начнется последняя новогодняя шоу-программа у главной городской елки. Также в этот день 8 января в 10.30 -начнется Рождественский бал в ЦКиД «Родина», а в 12.00 - Рождественский концерт в ДК Гагарина.

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