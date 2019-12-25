В новогоднюю ночь к главной елке Волгограда пустят автобус

Многие волгоградцы в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января - после застолья отправляются на гуляния к главной елке. Традиция такая. Вот мэрии и решили для таких «гуляк» запустить специальный автобусный маршрут.

- Специальный автобус будет возить людей от остановки «Детский центр» до музея «Россия. Моя история», где с 21.00 до 5.00 будет проходить новогодняя шоу-программа, а по ее завершении - праздничный фейерверк, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Этот «новогодний» автобус будет ездить с интервалом 30 минут. Время его отправления синхронизировано с расписанием трамваев № 2, 4 и №10, которые отправляются с остановки «Детский центр».

Кстати, восемь трамвайных и троллейбусных маршрутов также будут работать до самого утра в новогоднюю ночь.

Так, трамвай №2 «Детский центр» - «Школа №36» будет ездить с интервалом 35-40 минут в периоде между 22.34 до 5.50 утра.

Трамвай №4 отправится от конечной в Центральном районе в 22.23 и будет ездить до до 06.03 с интервалом движения - один раз в час.

Трамвай №10 также будет работать с 22.29 до 6.07: вагон будет отправляться в «Жилгородок» каждый полчаса.

Троллейбус № 9, который ездить по маршруту «Спартановка - «Детский центр», в новогоднюю ночь будет ездить каждый час, начиная с 22.04 и до первых утренних рейсов.

Троллейбус №12 также будет работать всю ночь - 22.17 и до 4.33. Интервал его движения - раз в полчаса.

Троллейбус №15 также будет курсировать каждые 30-40 минут из Дзержинского района в Советский через центр: с 22.00 и до 5.52

Для жителей Красноармейского района, которые захотят съездить в новогоднюю ночь 1 января 2020-го к елкам, установленным в парке «Юбилейный» или на бульваре Энгельса, будет работать трамвай №11

Напомним, праздничное шоу у главной елки Царицынском парке начнется 31 декабря в 23-00 и завершится 1 января 2020 года в 2-00. В 23-55 на светодиодном экране, установленном на сцене, будет транслироваться новогодняя речь Президента РФ и бой курантов, а сразу после этого начнется праздничный концерт. Для волгоградцев приготовили световое шоу с элементами пиротехники «Атом Шоу» и еще много-много интересного.

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