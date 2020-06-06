2020-06-06T00:25:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 6 июня: у десяти медиков из Михайловки могут подтвердить COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Десять медиков ждут анализ на коронавирус.Десять медиков ждут анализ на коронавирус.
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Те, кто надеялся на спад коронавирусной инфекции в Волгоградской области, ошибался. Цифры опять поползли вверх. За сутки +128 пациентов с подтвержденным COVID-19. Таким образом, общие цифры по заболеваемости в регионе к 6 июня 2020 года достигли 3669 человек. Мы собрали последние данные по ситуации с опасной инфекцией.

Чаще всего заражались жители Волгограда - 38 человек, в Волжском восемь новых случаев. Резкий скачок зафиксировали в пяти районах Волгоградской области. Лечат и детей, которых на этот раз заболело за сутки 18 человек и пожилых людей – 58 инфицированных волгоградца.

Пока в свежую статистику не вошли десять медиков из Михайловской ЦРБ. Их диагноз еще окончательно не подтвердил референц-центр. Скорее всего, мы имеем дело с новой вспышкой коронавируса в больнице.

Допускают в облздраве, что смерть медсестры из этого же медучреждения также на счету COVID-19. Она заболела ОРВИ, лечилась дома, вскоре резко стало хуже. Спасти ее не удалось. Возможно, эффективность лечения станет выше, когда начнут применять антиковидную плазму. Сейчас формируется ее запас. Биоматериал сдали 15 человек.

Администрация Волгограда внесла изменения в два своих постановления. Она расширила список причин, по которым волгоградцы могут покидать дом. Теперь это можно сделать ради поиска работы. К тому же в число исключений, на которых не распространяются действия правил, вошли члены избирательной комиссии.

Также решили вернуть в регион междугородние межмуниципальные маршруты. Но при соблюдении ими определенных правил и требований.

Масочный режим в регионе действует с 20 мая. Средствами защиты бесплатно обеспечивают только пенсионеров. Но на избирательных участках маски обещают раздавать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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