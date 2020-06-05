2020-06-05T19:38:24+03:00
Коронавирус Covid-19

У умершей в Волгоградской области медсестры подозревают коронавирус

Женщина отказалась от госпитализации
Екатерина МАЛИНИНА
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Результаты посмертных анализов станут известны в ближайшее время.Результаты посмертных анализов станут известны в ближайшее время.
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В Волгоградской области продолжает расти статистика по коронавирусу. К 5 июня за сутки заболели еще 128 человек. Официально установленных летальных случаев – 21. Но к ним в ближайшее время может прибавиться еще один. Умерла медсестра Михайловской ЦРБ. Женщина заболела ОРВИ в конце мая. Лечилась она амбулаторно, от госпитализации отказалась письменно. К сожалению, волгоградка не справилась с болезнью. Медики подозревают, что причиной смерти могла быть коронавирусная инфекция. Сейчас взяты посмертные анализы, которые помогут точно установить, был ли это COVID-19.

По данным оперштаба, еще два сотрудника этой же больницы с диагнозом ОРВИ находятся на больничном. Еще десять отстранили от работы – у всех подозревают коронавирус. Они находятся на самоизоляции по домам. Результаты тестов должны прийти в ближайшее время. В зависимости от результатов будет приниматься решение о карантине в медучреждении.

Кстати, 4 июня в Михайловском районе выявили сразу 25 заболевших. Но как пояснили в облздраве, это были домашние очаги, а не вспышка в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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