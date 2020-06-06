Коронавирус обнаружили еще у 125 волгоградцев

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:36:03+03:00

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Коронавирус продолжает распространяться по Волгоградской области, завозных случаев уже практически не фиксируют. К 6 июня 2020 года регион хоть и опустился во вторую десятку по стране по вновь выявленным случаям ковида, но остается в лидерах по приросту. За последние сутки – плюс 125 подтвержденных диагнозов. Общее число заболевших коронавирусом в Волгограде и области выросло до 3794 человек, почти каждый десятый - это медработник. Официально зафиксирован 21 летальный случай, еще примерно столько же рассматривает комиссия. Накануне подтвердили смерть медсестры в ковидной ЦРБ Михайловки, но ее в официальной статистике еще нет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, количество вылеченных и выписанных пациентов с коронавирусом в регионе за последний рабочий день недели выросло на 79 человек. Всего же выздоровели после ковида уже 1400 волгоградцев – чуть менее трети от всех тех, кому поставили этот диагноз.

По данным оперштаба, в инфекционных госпиталях Волгограда остаются почти две тысячи человек, еще более четырехсот ковидных пациентов лечатся дома.

В России на сегодня более 458 тысяч заразившихся коронавирусом, 5725 смертей и более 221 тысячи выздоровевших.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU