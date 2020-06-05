Коронавирус выявили у десяти медиков Михайловской больницы

К 5 июня 2020-го еще в одной больнице Волгоградской области выявили очаг коронавируса: у 10-ти сотрудников реанимационного отделения Михайловской ЦРБ подтвердили COVID-19.

- По первичным данным там у 10-ти медработников действительно выявлен коронавирус. Но пока это без подтверждения. Мы направили данные в референс-центр, ждем окончательные результаты, - прокомментировал ситуацию заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов.

Напомним, что по данным на 4 июня в Михайловке Волгоградской области было зафиксировано сразу 25 положительных диагнозов коронавирусной инфекции. Что сразу вывело город на второе место в регионе после Волгограда.

- В основном там заболевшие в семьях – от приезжих родственников, друзей и знакомых. Больших очагов нет, - успокаивает Алимов.

Также на сегодняшний день все еще закрыты на карантин по COVID-19 три отделения в больнице имени Фишера в Волжском, три отделения в больнице №15 и три отделения в больнице №25 Волгограда.

- В больнице Фишера закрыты отделения неврологии, гнойной хирургии и травмы. Сейчас там находятся 50 пациентов, которых мы не можем выписать по причине их тяжелого состояния. Поэтому и на обработку закрыть пока не можем. Ждем либо, что пациентам станет легче и их выпишут, либо пройдут две недели карантина. Пока отделения закрыты на прием новых пациентов, - рассказывает Алимов.

В больнице №15 уже завершился карантин в хирургическом отделении, после «мытья» его откроют. Ориентировочно – на следующей неделе. Также выявлен там очаг в реанимации. Благо в больнице имеются два дополнительных реанимационных отделения – они взяли на себя всю нагрузку по пациентам.

- В больнице №25 сосудистое и эндокринное отделения, где выявили очаги коронавируса, планируют открыться после 8 июня. В реанимации, которая также попала под подозрение на COVID-19, вирус не подтвердился – все анализы отрицательные, - очертил обстановку по медучреждениям замглавы облздрава.