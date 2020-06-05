2020-06-05T15:12:08+03:00
Общество

В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства

А в исключения, на которых правила передвижения режима самоизоляции в Волгограде не распространяются, добавили членов избиркомов [публикуем постановление губернатора]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Поводов выйти из дома в период самоизоляции стало еще больше.Поводов выйти из дома в период самоизоляции стало еще больше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 5 июня, губернатор Волгоградской области издал два документа, которые вносят изменения в постановление №233 о правилах передвижения в период действия карантинных ограничений по коронавирусу и постановление №179 о режиме самоизоляции. Сроки и даты действия ограничительных мер остались прежними – волгоградцы сидят дома по 16 июня 2020 года. Но ограничения режима еще немного ослабили – теперь выходить из дома можно безработным с целью трудоустройства. А в исключения, на которых правила передвижения режима самоизоляции в Волгоградской области не распространяются, добавили членов избиркомов. Власти готовятся к голосованию по поправкам в конституцию и опросу о местном времени, которые стартуют 25 июня.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, теперь у жителей Волгоградской области есть целых 17 уважительных причин для того, чтобы выйти из дома в период действия режима самоизоляции. Необходимость писать от руки или распечатывать уведомление с указанием времени убытия, прибытия и цели, остается. Как и маски с печатками по-прежнему обязательны в общественных местах, в магазинах и на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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