В июне в Волгограде начнут лечить коронавирусных больных антиковидной плазмой

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:12:40+03:00

15 волгоградцев, переболевших коронавирусом, уже сдали свою кровь для лечения других пациентов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Переливание плазмы с антителами к COVID-19 для лечения коронавирусных пациентов начали применять в России еще в апреле. В Волгоградской области эту методику планируют только начать использовать. Говорят, в июне будут пробовать на первых пациентах.

- На данный момент уже 15 волгоградцев, которые переболели и успешно вылечились от коронавируса, сдали свою плазму с антителами. Постепенно формируем запас и ждем внедрения теста иммуноферментного анализа. Рабочая группа, в которую вошли наши лучшие специалисты и которая будет курировать этот вопрос, уже создана. В Ближайшее время мы намерены опробовать методику переливания плазмы на первых пациентах, - сообщил «КП-Волгоград» заместитель председателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

Отметим, что впервые метод переливания антиковидной плазмы начали использовать в китайском Ухане. Там этот метод и показал высокую эффективность на больных, которым уже не помогали аппараты ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU