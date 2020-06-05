Резкий рост в 5 районах Волгоградской области: карта распространения коронавируса

За два с половиной месяца в Волгоградской области уже 3669 заболевших коронавирусом. Цифры прироста зараженных если и снижаются, то лишь на день-другой. В целом же на 5 июня регион сохраняет лидирующие показатели в стране по этому показателю. На этот раз больше всего новых случаев коронавируса в Волгограде – плюс 38 за день, всего 1334 человека. В Волжском – плюс 8 заболевших, в целом 238. В географии распространения коронавируса В Волгоградской области на 5 июня также 20 районов региона. Резкий рост коронавируса зафиксирован сразу в пяти районах. Все новые случаи вновь местные, а две трети новых зараженных знают, от кого подцепили ковид. Среди 128 новых заболевших два младенца и еще 16 детей и подростков, еще 58 инфицированных старше 50-ти лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, лидерами по числу новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 5 июня стали Николаевский район (+19), Городищенский (+12) и Камышинский (+ 9). Шесть заболевших в пятницу зарегистрировали в Быковском районе, пять – в Урюпинском. При этом Городищенский район резко разменял вторую сотню ковидных пациентов с приростом 12% за сутки.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 5 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По четыре подтвержденных диагноза прибавили Палласовский и Серафимовичский районы региона. По три новых зараженных коронавирусом на сегодня в Клетском, Среднеахтубинском и Ольховском, где до этого инфицированных было всего пятеро. По два новых случая сразу в четырех районах Волгоградской области: Дубовском, Калачевском, Старополтавском и Суровикинском.

И по одному случаю ковида зафиксировано 5 июня в Жирновском и Михайловском районах, Светлоярском и Ленинском, Фроловском и Чернышковском.

Лидеры по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области который день все те же с небольшими перестановками: Волгоград, Урюпинск, Николаевский район, Волжский, Михайловка и Камышин. Перешагнули за сотню ковидных также Палласовский район, Городищенский и Среднеахтубинский. На грани - Котельниковский и Жирновский. В остальных районах области ситуация с коронавирусом не столь напряженная.