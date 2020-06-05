В Волгоградской области вернули междугородные маршрутки и автобусы

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:57:41+03:00

С 5 июня 2020 из Волгограда, Волжского, Камышина и районов области пустили больше межмуниципальных и пригородных автобусов и маршруток [расписание автобусов]

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В Волгоградской области каждую неделю потихоньку снимают одно за другим ограничения режима самоизоляции по коронавирусу. В новом постановлении губернатора уже 17 причин, чтобы выйти из дома, а на дороги региона вышли десятки автобусов и маршруток. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, с пятницы, 5 июня 2020 года, возобновлено транспортное обслуживание на междугородных межмуниципальных маршрутах Волгоградской области, правда, в режиме особого порядка. В списке действующих также пригородные, дачные, междугородные автобусы и маршрутки из Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска и других районов региона. Расписание движения общественного транспорта пополнилось заметно, в том числе за счет маршруток №123, 159, 160, 260 между Волгоградом и Волжским.

Уточнить расписание междугородных автобусов можно по телефонам: Центрального автовокзала Волгограда – (8442) 37-72-28 и автовокзала «Волжский» - 8-961-688-55-40 и (8443) 31-70-63.

Увеличилось количество рейсов и ранее выпущенных на линии автобусов и маршруток на пригородных направлениях, среди них маршрут №113 Волгоград (Рынок ТЗР) – п. Ерзовка - п. Каменный; №105 Волгоград (ВГТЗ) - п. Орловка; №197 Волгоград (Рынок ТЗР) – с. Пичуга.

Расписание пригородных и дачных автобусов и маршруток Волгоградской области в июне 2020 года (открыть, скачать).

ИСТОЧНИК KP.RU