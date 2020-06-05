На голосовании 1 июля волгоградцев обеспечат масками

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:32:42+03:00

Подготовку к голосованию по Конституции и времени обсудили на видеоселекторе губернатора Андрея Бочарова

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С 25 июня по 1 июля 2020 года жители Волгоградской области будут голосовать за поправки в конституцию РФ. По уже сложившейся волгоградской традиции высокую явку обеспечит параллельный опрос о местном времени – жителей спросят, довольны ли они переводом стрелок или хотели бы вернуть московское время. Подготовку к проведению голосования обсудили 5 июня на видеоселекторе губернатора Андрея Бочарова. Оно будет проходить в условиях угрозы коронавируса. Так что всех пришедших на избирательные участки волгоградцев, как и членов комиссий, обещают снабдить масками. Позаботятся и о дезинфекции.

- В обязательном порядке необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты всех участников и организаторов общероссийского голосования, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Средства индивидуальной защиты и дезсредства обещают закупить и привезти на участки еще до 19 июня. Это будет продукция преимущественно местных производителей. Пока же в регионе готовят бюллетени, наблюдателей, формируют счетные комиссии для опроса по местному времени.

По словам главного санитарного врача области Ольги Зубаревой, коэффициент распространения коронавируса в Волгоградской области сейчас ниже единицы. В федеральном центре подготовили рекомендации и у региона есть время, чтобы подготовиться и избежать массовых заражений в ходе голосования.

Напомним, к 5 июня в Волгоградской области зафиксировано 3669 случаев заболеваний COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU