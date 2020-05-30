2020-05-29T23:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 30 мая: до 16 июня сидим дома

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Количество заболевших за сутки очень сильно выросло.Количество заболевших за сутки очень сильно выросло.
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Несколько регионов страны сообщили о стабильном снижении цифр по коронавирусным больным. Но Волгоградская область явно в их число не входит. Сразу 133 волгоградца попали в больницы с диагнозом COVID-19. Общее число зараженных достигло 2714 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 30 мая 2020 года.

Как сообщил оперативный штаб, на данный момент подтвердились еще две смерти с причиной коронавирус. Это 52-летняя женщина-инвалид из Нехаевского района и 70 врач-терапевт. Пожилой медик работала в поликлинике №22. Скорее всего, инфекцию принес кто-то из пациентов. А жительницу областного центра заразил вернувшийся из Москвы муж.

Администрация Волгоградской области из-за высоких цифр решила обустроить еще койки под ковидных больных. На данный момент для них приготовили 3365, из которых занято 41 процент. Общее количество обещают довести до 4 тысяч.

Часть из них предназначена для беременных женщин, которые заболели коронавирусм. Десять волгоградок уже родили малышей, причем у троих детки оказались незараженными.

На заседании клинического совета губернатор Андрей Бочаров предупредил о непростой ситуации с распространением инфекции. По его словам хотя идет стабилизация количества тяжелых и очень тяжелых пациентов, но цифры все равно высокие - около 10 процентов.

В такой обстановке сложно было представить снятие ограничительных мер. Самоизоляцию губернатор Андрей Бочарова решил продлить до 16 июня 2020 года. Правила все те же: маски и перчатки в общественных местах и помещениях, выход из дома с уведомлением и только по нескольким причинам.

Сделали только одну «поблажку» - для школьников выпускных классов. Им можно покидать дом для сдачи экзамена и для консультаций. Теперь официально. А вот детские сады пока так и не заработают.

А пока расстроенные волгоградцы подсчитывают набранные лишние кило и проеденные запасы, полицейские и чиновники продолжают проверять соблюдение режима: на транспорте, на улице. За сутки выписано 365 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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