Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 133 заболевших и 2 смерти

29 Май 2020 2020-05-29T12:56:38+03:00

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Волгоградская область никак не добьется стабилизации ситуации с коронавирусом и необходимого для снятия карантинных ограничений коэффициента распространения инфекции. Цифры скачут каждый день. Вот и новый рекорд: на 29 мая в Волгограде и области зафиксировано сразу 133 новых случая коронавируса. За сотню цифры переходили несколько раз, но такого стремительного роста еще не было. Волгоградская область вновь в первой десятке в стране по приросту заразившихся. По данным ИЦК, в целом число заболевших COVID-19 на сегодня составляет 2714 человек. Большинство новых случаев – контактные, лишь несколько человек побывали за пределами региона. Умерли в Волгоградской области еще двое пациентов с коронавирусом. Это 52-летняя женщина-инвалид из Нехаевского района и пожилой врач из Волгограда. "Мы потеряли хорошего специалиста", - сожалеет зампред облздрава Николай Алимов. Итого 18 смертей.

При этом количество выздоровевших после ковида волгоградцев также с каждым днем растет. За минувший день покинули инфекционные стационары еще 83 человека. Всего же вылечились от коварной инфекции 912 жителей Волгоградской области – это чуть больше трети от общего числа заболевших.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, почти пять тысяч волгоградцев сейчас сидят на карантине, на лечении в ковидных больницах еще почти 1700 человек, 78 из них - дети. В реанимации 75 тяжелых пациентов, 20 дышат на аппаратах ИВЛ.

Всего же в России на сегодня более 387 тысяч заболевших коронавирусом, 4374 смерти и выздоровевших более 159 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU