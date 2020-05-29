2020-05-29T16:49:11+03:00
Общество

В Волгограде школьникам-выпускникам разрешили выходить из дома в период самоизоляции

Но только лишь для того, чтобы проследовать к школам для сдачи экзаменов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус коронавирусом, а экзамены сдавать придется идти.Коронавирус коронавирусом, а экзамены сдавать придется идти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С замиранием волгоградцы следили сегодня за решениями, которые принимают в администрации Волгоградской области. Все волновал лишь один вопрос – «Продлят ли в регионе режим самоизоляции?». Опечалим вас – режим продлили до 16 июня! Послабление сделали только для школьников, которые в этом году сдают выпускные экзамены.

В постановление №339 внесли только один новый пункт – он касается выпускников. Им разрешили выходить из дома. Но только для участия в итоговой аттестации. Как следует из документа: «Школьникам 9 классов разрешили перемещение по городу к учебному заведению для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, а выпускникам 11-12 классов – для участия в итоговом сочинении (изложении), а также для сдачи ГИА и на демонстрационные экзамены».

Напомним, что в Волгограде и области режим самоизоляции действует с 1 апреля и продлевался уже несколько раз. К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в регионе не стабилизировалась. Ежедневно вспыхивают все новые и новые очаги, а число заболевших за сутки – больше сотни. Именно поэтому режим продлили еще на 16 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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