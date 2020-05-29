В Волгограде десять беременных с коронавирусом успешно родили детей

29 Май 2020 2020-05-29T13:54:01+03:00

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Война ли, коронавирус ли, а женщины продолжают рожать. Дети появляются на свет. Чтобы обезопасить их и врачей, в Волгограде с первых дней определили два роддома, которые будут принимать коронавирусных беременных, если таковые будут (роддом №1 в Тракторозаводском районе и роддом больницы №5). К 29 мая их было уже более десяти.

- Да, у нас поступили десять рожениц с положительным диагнозом на коронавирус. Роды прошли у всех успешно. У троих малышей тест был сразу отрицательным – они абсолютно здоровы, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов.

Конечно же, у коронавирусных мамочек условия несколько отличаются от обычных родов. Роды только в изолированном помещении, никаких партнерских родов. А еще, если у женщины тест положительный, а у ребенка – отрицательный, их разделяют друг от друга. Таковы рекомендации Минздрава РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU