Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: ситуация остается непростой

29 Май 2020 2020-05-29T11:17:00+03:00

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Режим самоизоляции в Волгоградской области пока официально действует по 31 мая включительно. А, значит, в ближайшие сутки властям региона придется провести заседание оперативного штаба и определиться с тем, как же волгоградцы будут жить в дальнейшем, снимать или ужесточать карантинные ограничения. «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области остается непростой», - заявил губернатор на заседании клинического совета 29 мая, где обсуждают сложившуюся в регионе обстановку.

По словам Андрея Бочарова, сейчас в Волгоградской области ежедневно делают около трех тысяч тестов на коронавирус, всего провели более 90 тысяч исследований. Число заболевших увеличилось до 2714 человек, но и выписанных по выздоровлению в регионе 829 человек или 30% от выявленных случаев.

- Наблюдаем стабилизацию числа поступающих тяжелых и очень тяжелых случаев, но считаем его достаточно высоким - порядка 10%, - отметил на совете волгоградский губернатор, как то, что людям нужно объяснять необходимость и важность раннего обращения за помощью к медикам.

В регионе для ковидных пациентов развернуто 3148 коек в 20 больницах. Пока заняты только 47% из них. До 1 июня добавят еще 900 мест. Работают в зоне риска более 7 тысяч медиков и далеко не все довольны складывающейся ситуацией. Накануне губернатор подписал постановление, согласно которому фразу «по фактически отработанному времени» из документов о выплатах врачам уберут.

- До 1 июня перед областным комитетом здравоохранения стоит задача произвести все выплаты за май, - отметил губернатор.

Коронавирус в Волгоградской области быстро распространяется в нескольких крупных очагах. Зачастую это больницы – случаи зафиксированы в нескольких стационарах Волгограда, Волжского, Николаевки, Иловли. Немало вспышек и в местах компактного проживания отдельных групп - в Николаевском, Котельниковском, Суровикинском районах и других. Есть очаги в интернатах - Жирновский район, Урюпинск.

- По каждому такому случаю мы проводим тщательную проверку. Принимаются и реализуются отдельные решения. Созданы рабочие комиссии, - заявил глава региона.

Также Бочаров заострил внимание на том, что ослабление внимания к вопросам безопасности повышает риск заражения и может привести к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU