2020-05-29T18:19:51+03:00
Общество

В Волгограде больных коронавирусом будут лечить гелием и антиковидной плазмой

А новую инфекционную больницу в Волжском увеличат до 120 коек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде решили усовершенствовать методы лечения коронавирусных пациентов.В Волгограде решили усовершенствовать методы лечения коронавирусных пациентов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти. Только сегодня, 29 мая, в этот список добавилось 133 человека. Поэтому режим самоизоляции в регионе продлили до 16 июня. Кроме того, решено увеличить до 1 июля еще число коек для коронавирусных пациентов – до 4 тысяч (сейчас их 3365).

- В связи с этим принято решение расширить вместимость строящейся в Волжском новой полностью боксированной больницы – до 120 коек. Разрабатывается проект современного инфекционного центра в Волгограде, инфекционных отделений с изолированными палатами в районах области, - сообщают в облдуме по итогам заседания клинического совета.

В больницы закупают новое оборудовнание, наращивают объемы тестирование. А еще на совете решили внедрять новые методики лечения коронавирусных пациентов в волгоградских госпиталях. В частности, речь шла о терапии с использованием гелия и плазмы крови выздоровевших больных, в которой образовались соответствующие антитела. Сегодня, первые переболевшие COVID-19 доноры уже сдали свою кровь для помощи тяжелым больным.

- Применение данных методик в лечебных учреждениях Волгоградской области существенно повысит эффективность оказания медицинской помощи этой категории пациентов, - отметила председатель комитета областной Думы по охране здоровья Наталья Семёнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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