2020-05-29T10:05:55+03:00
Общество

362 волгоградца проигнорировали самоизоляцию и масочный режим

Патрульные группы составили протоколы и направили их в суд
Юлия Данильченко
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Волгоградцам разрешили гулять в парках с детьми, совершать пробежки и чувствовать себя более комфортно при действующем режиме самоизоляции. Но где послабления – там и ужесточения. Параллельно ввели обязательный масочный режим плюс оставили наличие обязательного уведомления (куда, зачем и на сколько вышел из дома). Жители Волгоградской области продолжают игнорировать правила. Только за сутки, 28 мая, патрульные группы, состоящие не только из полицейских, но и сотрудников других ведомств, поймали 362 человека.

- Все они покинули дома и квартиры без разрешительных документов; находившихся в местах общего пользования без масок и перчаток. На них составили протоколы об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.

По закону в суде нарушителя могут просто предупредить, а могут выписать штраф от тысячи до десяти тысяч рублей. Это уже на усмотрение служителя Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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