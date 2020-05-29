2020-05-29T15:43:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы потеряли хорошего специалиста»: в Волгограде от коронавируса скончалась участковый терапевт

Клавдия Максименко 45 лет жизни посвятила лечению людей
Наталья ГЛАЗУНОВАЮлия Данильченко
Поделиться:
Клавдия Максименко врачом проработала 45 лет, но на 71 году жизни ее убил коронавирус.Клавдия Максименко врачом проработала 45 лет, но на 71 году жизни ее убил коронавирус.
Изменить размер текста:

О смети второго медика в Волгоградской области 29 мая на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. К сожалению, этот так. Пожилая женщина - врач - стала второй жертвой коронавируса среди медработников в Волгоградской области.

«Добрая, милая, очаровательная…» - так о ней вспоминают коллеги и пациенты. Волгоградскому врачу Клавдии Максименко было 70 лет, 45 из них она проработала в медицине. В последние годы работала в поликлинике №22 Красноармейского района. Была не просто терапевт, а настоящий семейный доктор. Она знала жильцов на своем участке чуть ли не поименно. В мае 2020-го ее не стало. Ее убил коронавирус. Теперь ее фамилия на стене памяти медиков, скончавшихся от Covid-19.

"МОГЛА ЗАРАЗИТЬСЯ ГДЕ УГОДНО"

Клавдия Максименко – коренная волгоградка. Здесь родилась и выросла. Здесь окончила и Волгоградский медуниверситет по специальности «лечебное дело». Затем еще по специальности «терапия» и ряд курсов повышения квалификации по кардиологии. С сердцем у доктора тоже были проблемы, но даже несмотря на это она продолжала работать на пенсии. Пациенты и коллеги не отпускали врача.

Чиновники облздрава объявили о смерти Клавдии Александровны спустя три недели и очень обезличенно. Так, что даже непонятно было, мужчина это или женщина.

- Врач принимал пациентов в поликлинике, ходил на вызовы к больным на дом, в том числе и к тем, у кого были подозрения на коронавирус. Вероятнее всего, от одного из них он и заразился, - заявил заместитель начальника волгоградского облздрава Николай Алимов. И добавил: "Мы потеряли хорошего специалиста".

В медучреждении пока не комментируют ситуацию. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, по итогам которого станет ясно главное – от кого и где могла заразиться терапевт. Известно, что Клавдия Максименко, несмотря на солидный возраст, работала не только в поликлинике, но и трудилась в клинике «Афина». Об этом рассказали ее коллеги. То есть круг контактов - большой.

«Память о замечательном человеке и докторе Клавдии Максименко останется у всех, кто ее знал. Низкий поклон Вам, Клавдия Александровна! Пусть земля Вам будет пухом», - сообщили о смерти своего сотрудника в клинике «Афина».

НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ

Пациенты отзываются о терапевте с большой теплотой.

«Я была у Клавдии Александровны на приеме, мне она понравилась как врач, как человек. Всем потом рассказывала про нее, какой замечательный специалист, таких бы побольше!» – пишет Анна Рябова.

«Просто отличный врач. Пришел с болью в животе, Клавдия Александровна меня сразу отвела к хирургу, чтобы я не стоял в очереди и не ждал, когда меня примут. Назначила лечение, после которого все прошло. Спасибо ей большое!» - оставил отзыв один из жителей Волгограда.

«Настоящий терапевт. Очень отзывчивый и внимательный врач. Приняла после окончания рабочего времени, выслушала и выписала необходимые направления. Более того, решила все мои затяжные вопросы в миг. Побольше бы таких терапевтов в страну и глядишь жизнь наладится. Спасибо ей!» - оставил теплый отзыв другой житель города-героя.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
В Волгограде директор детсада уволила воспитателей без зарплаты
Клуб проходит лицензирование: в «Роторе» опровергли слухи о снятии с РПЛ
В Волгограде торговец рыбой предложил взятку полицейскому
В Волгограде десять беременных с коронавирусом успешно родили детей
В Волгограде погоня полиции за пьяным водителем закончилась дракой с цыганами
Волгоградец выступил за открытие детских садов
«КамАЗ», под которым рухнул мост в Волгоградской области, перевозил 30 тонн нута
Спасибо нашим докторам!: полиция Волгограда сняла видеоролик с благодарностью врачам
Волгоградец продал иномарку и потребовал у страховой 7,5 миллионов за ее угон
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: ситуация остается непростой
Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 133 заболевших и 2 смерти
362 волгоградца проигнорировали самоизоляцию и масочный режим
В ДТП на западе Волгограда пострадали двое детей
Под Волгоградом две недели ищут пропавшего 34-летнего мужчину
Волгоградцев спросят о пустых троллейбусах
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 29 мая: Волжский и Волгоград соединят маршрутки
Владельцы летних кафе и киосков могут получить отсрочку за размещение
Последний звонок в Волгограде покажут по ТВ и вКонтакте
10 маршруток соединят Волгоград и Волжский с 28 мая
Задержали, недоплатили: прокуратура нашла массу нарушений по надбавкам за коронавирус волгоградским медикам
В Волгограде судят наркосбытчика, напавшего на полицейского с ножом
Летчики сняли видео, как готовятся к авиапараду Победы над Волгоградом
В Волгограде снесут три многоэтажки
«От сердца к сердцу»: волгоградским врачам подарили сотни сертификатов в салоны красоты
В Волгограде гаишники устроят облаву на тонированные автомобили
Федеральный Фонд поможет достроить пять проблемных многоэтажек в Волгограде
В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской