«Мы потеряли хорошего специалиста»: в Волгограде от коронавируса скончалась участковый терапевт

О смети второго медика в Волгоградской области 29 мая на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. К сожалению, этот так. Пожилая женщина - врач - стала второй жертвой коронавируса среди медработников в Волгоградской области.

«Добрая, милая, очаровательная…» - так о ней вспоминают коллеги и пациенты. Волгоградскому врачу Клавдии Максименко было 70 лет, 45 из них она проработала в медицине. В последние годы работала в поликлинике №22 Красноармейского района. Была не просто терапевт, а настоящий семейный доктор. Она знала жильцов на своем участке чуть ли не поименно. В мае 2020-го ее не стало. Ее убил коронавирус. Теперь ее фамилия на стене памяти медиков, скончавшихся от Covid-19.

"МОГЛА ЗАРАЗИТЬСЯ ГДЕ УГОДНО"

Клавдия Максименко – коренная волгоградка. Здесь родилась и выросла. Здесь окончила и Волгоградский медуниверситет по специальности «лечебное дело». Затем еще по специальности «терапия» и ряд курсов повышения квалификации по кардиологии. С сердцем у доктора тоже были проблемы, но даже несмотря на это она продолжала работать на пенсии. Пациенты и коллеги не отпускали врача.

Чиновники облздрава объявили о смерти Клавдии Александровны спустя три недели и очень обезличенно. Так, что даже непонятно было, мужчина это или женщина.

- Врач принимал пациентов в поликлинике, ходил на вызовы к больным на дом, в том числе и к тем, у кого были подозрения на коронавирус. Вероятнее всего, от одного из них он и заразился, - заявил заместитель начальника волгоградского облздрава Николай Алимов. И добавил: "Мы потеряли хорошего специалиста".

В медучреждении пока не комментируют ситуацию. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, по итогам которого станет ясно главное – от кого и где могла заразиться терапевт. Известно, что Клавдия Максименко, несмотря на солидный возраст, работала не только в поликлинике, но и трудилась в клинике «Афина». Об этом рассказали ее коллеги. То есть круг контактов - большой.

«Память о замечательном человеке и докторе Клавдии Максименко останется у всех, кто ее знал. Низкий поклон Вам, Клавдия Александровна! Пусть земля Вам будет пухом», - сообщили о смерти своего сотрудника в клинике «Афина».

НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ

Пациенты отзываются о терапевте с большой теплотой.

«Я была у Клавдии Александровны на приеме, мне она понравилась как врач, как человек. Всем потом рассказывала про нее, какой замечательный специалист, таких бы побольше!» – пишет Анна Рябова.

«Просто отличный врач. Пришел с болью в животе, Клавдия Александровна меня сразу отвела к хирургу, чтобы я не стоял в очереди и не ждал, когда меня примут. Назначила лечение, после которого все прошло. Спасибо ей большое!» - оставил отзыв один из жителей Волгограда.

«Настоящий терапевт. Очень отзывчивый и внимательный врач. Приняла после окончания рабочего времени, выслушала и выписала необходимые направления. Более того, решила все мои затяжные вопросы в миг. Побольше бы таких терапевтов в страну и глядишь жизнь наладится. Спасибо ей!» - оставил теплый отзыв другой житель города-героя.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким.