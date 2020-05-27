2020-05-26T23:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 27 мая: от COVID-19 умер еще один волгоградец

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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У умершего дедушки были хронические заболевания.У умершего дедушки были хронические заболевания.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Федеральные власти объявили о том, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден. Прирост заболевших меньше с каждым днем. По Волгоградской области это пока не так заметно. Цифры остаются высокими. За сутки заболели 88 человек. Общее число заразившихся достигло 2384. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области на 27 мая 2020 года

К сожалению, в регионе зафиксировали еще один летальный случай от COVID-19. Умер 87-летний мужчина, заразившийся от родственника, который приехал их Москвы. У пожилого пациента было множество хронических заболеваний. Именно они и усугубили ситуацию.

Кстати, в облаздраве советуют не отказываться от госпитализации, если медики нашли у вас коронавирус и предлагают проехать в больницу. Коронавирус тем и опасен, что ухудшение происходит резко. Потом врачам гораздо сложнее лечить и спасать жизнь.

Больше всего заболевших в Волгограде45 пациентов. В Городищенском районе пять заразившихся, в Быковском – шесть. Непростая ситуация остается в двух селах Котельниковского района. У 46 жителей хуторов Сазонов и Дорофеев подтвержден COVID-19. Села закрыли для въезда и выезда. Всех обязали соблюдать карантин.

Кстати, впервые в регионе все случаи коронавируса – местные. Завозных нет. Половину пациентов выявили из контактных, половина обратилась к медикам самостоятельно – с жалобами на температуру, кашель.

После лечения выписали уже более 700 волгоградцев. Они могут стать донорами плазмы крови для создания сыворотки для лечения пациентов с COVID-19. Пока биоматериал взяли у шести переболевших волгоградцев . У медиков очень жесткие требования к донорами: по состоянию здоровья, по возрасту.

Генеральная прокуратура объявила результаты проверок по выплатам медикам. Нарушения нашли во многих регионах страны, в том числе и в Волгоградской области. Многие получили деньги с опозданием, где-то уменьшили суммы, а где-то с дотаций вычитали НДФЛ. Все недочеты и ошибки исправлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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