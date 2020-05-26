2020-05-26T13:12:11+03:00
Общество

Облздрав о коронавирусе: чем позже ложатся в больницу, тем сложнее спасти человека

Зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов рассказал, почему не всегда удается спасти тяжелых пациентов с COVID-19
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От осложнений по коронавирусу никто не застрахован.От осложнений по коронавирусу никто не застрахован.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Волгоградской области официально подтвердили уже 16 смертей пациентов с коронавирусом. В комитете здравоохранения проанализировали все летальные случаи и сделали выводы, которые не стали уникальными на фоне других регионов и стран. Во-первых, у 80% умерших волгоградцев помимо COVID-19 были тяжелые заболевания, среди которых патологии эндокринной и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение. Во-вторых, большую роль играет то, как быстро заболевший коронавирусом обратился к врачу. Пока у волгоградцев есть возможность проходить лечение в больнице независимо от степени тяжести заболевания и этим нужно пользоваться, отметил на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

- Четко прослеживается связь между сроками обращения за медицинской помощью и эффектом от проводимого лечения. Поздно обращаются, есть у нас случаи и отказов от госпитализации. Да, сегодня нет ничего, а завтра это может быть уже пневмония. Поэтому надо все-таки соглашаться с рекомендациями медиков, - заявил представитель облздрава. - Пока у нас есть для этого койки, надо лечиться стационарно. Не нужно отказываться, потому что это приводит порой к трагичным последствиям.

Всего в Волгоградской области на сегодня 2384 заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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