2020-05-26T08:36:07+03:00
Общество

В Волгограде у переболевших COVID-19 собирают плазму крови для производства сыворотки

Шесть волгоградцев уже стали донорами антиковидной плазмы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Первые переболевшие коронавирусом волгоградцы уже стали донорами для изготовления сыворотки.Первые переболевшие коронавирусом волгоградцы уже стали донорами для изготовления сыворотки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Шесть волгоградцев, которые переболели коронавирусом, сдали плазму крови, из которой будут делать сыворотку для лечения пациентов с COVID-19.

- Плазму взяли у людей, которые перенесли коронавирус в легкой и средней форме. Забор сделали спустя 14 дней после полного выздоровления. Эти шесть пациентов стали первыми донорами патогенредуцированной антиковидной плазмы крови, - сообщают «КП-Волгоград» в облздраве.

Антиковидная плазма хранится в ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови».

- В учреждение закупили оборудование для проведения инактивации патогенов в компонентах крови: это позволит использовать биоматериал без обязательной четырехмесячной карантинизации, - поясняют в облздраве.

Напомним, что впервые о наличии антител в крови у переболевших коронавирусной инфекцией заговорили китайские медики. Они и стали применять полученную сыворотку для лечения COVID-19. В России первый положительный опыт трансфузий реконвалесцентной плазмы был произведен в клиниках Москвы. Теперь и в Волгограде готовятся использовать эту методику.

- Донорами иммунной плазмы могут стать не более 8% от числа переболевших: значительная часть имеет отвод по возрасту, наличию хронических заболеваний и прочим показаниям. Сегодня в России уже появились тест-системы, которые определяют наличие антиковидных антител в крови у пациентов. Рассматривается вопрос о тестировании крови всех доноров на наличие специфических антител IgG с целью пополнения банка антиковидной плазмы с титром антител к коронавирусу, - добавляют в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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