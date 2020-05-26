2020-05-26T12:39:03+03:00
Общество

В Волжском умер 87-летний дедушка с коронавирусом

Пенсионер заразился от родственника, приехавшего из Москвы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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К 26 мая число умерших в Волгоградской области от коронавируса увеличилось до 16-ти. На этот раз жертвой стал 87-летний дедушка из Волжского.

- Заразился пенсионер от своего родственника, который вернулся из Москвы уже с температурой. Впоследствии у этого молодого человека выявили коронавирусную инфекцию. У парня болезнь прошла в легкой форме, а вот для пожилого мужчины она оказалась смертельной. Дело в том, что он страдал и сердечно-сосудистыми заболеваниями, кроме того, у него была онкология. То есть у него была масса сопутствующих патологий, ну и плюс возраст, - рассказывает подробности о 16-й умершем в волгоградской больнице пациенте заместитель председателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

Всего, по данным облздрава на 26 мая 2020-го, в волгоградских госпиталях остаются 1605 пациентов, из них у 1200 уже подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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