2020-05-26T18:11:28+03:00
Общество

Плюс 45 заболевших в Волгограде: география распространения коронавируса

На 26 мая 2020 в Волгоградской области 2384 зараженных COVID-19 [статистика, география распространения коронавируса, карта, таблица, распределение по районам]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в Волгоградской области около сотни новых случаев коронавируса.Каждый день в Волгоградской области около сотни новых случаев коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из 88 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 26 мая больше половины приходятся на Волгоград. Сразу 45 жителям областного центра подтвердили диагноз за день. В лидеры выбились Быковский район (+6 заразившихся) и Городищенский (+5). И всего три случая COVID-19 за минувшие сутки подтвердили жителям Волжского. При этом там зафиксировали вторую смерть пациента с коронавирусом (16-ю в регионе). Также по три новых ковидных пациента в Жирновском и Среднеахтубинском районах. В целом же география распространения коронавируса в Волгоградской области на 26 мая гораздо шире, чем в предыдущие дни. Новые случаи заражения зафиксированы во всех крупных городах и двадцати районах. При этом никто из заболевших за пределы региона не выезжал. Среди них шестеро детей и ровно половина - от 50 лет и старше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в операштабе, по два новых случая коронавируса сегодня подтвердили в лидирующих по числу заболевших Николаевском, Камышинском, Палласовском и Михайловском районах. Столько же ковидных больных 26 мая прибавили к спискам Иловлинский, Киквидзенский и Старополтавский районы Волгоградской области.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 26 мая 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 26 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще девять районов региона показали прирост COVID-19 по одному человеку. Среди них и стремительно растущий по числу заболевших коронавирусом Котельниковский район, где два крупных очага заболевания. И территории, куда инфекция проникла лишь недавно – Калачевский район. Также новые заразившиеся есть в Даниловском, Дубовском, Котовском, Новоаннинском и Новониколаевском районах, Светлоярском и Чернышковском.

Лидеры по количеству заболевших коронавирусом в регионе уже много дней не меняются. В Волгограде теперь уже 876 человек подхватили заразу, в Волжском – 144, в Николаевском – 211, в Камышине – 124, в Михайловке – 108. Меньше всего инфицированных в Руднянском (4), Ольховском (3) и последним впустивший ковид Октябрьском районе (1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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