Коронавирус в Котельниково: 46 положительных тестов на COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T12:27:20+03:00

В двух хуторах Волгоградской области вспышка, всего 19 человек госпитализированы

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Оперштаб Волгоградской области 26 мая отчитался о вспышке коронавирусной инфекции в Котельниковском районе. На сегодняшний день диагноз COVID-19 официально подтвержден у 46 жителей хуторов Сазонов и Дорофеев. Сначала большую часть заболевших госпитализировали в ЦРБ, нескольких отвезли в Волгоград. Сейчас в городе-герое на лечении находятся 16 пациентов, еще трое проходят лечение в районной больнице. Остальные наблюдаются амбулаторно – у них болезнь протекает бессимптомно.

Как прокомментировал «КП-Волгоград» заместитель председателя облздрава Николай Алимов, у местных жителей продолжают брать анализы на коронавирус, ситуацию держат под контролем. Напомним, в населенные пункты ограничили въезд и выезд. Всего в хуторах проживает примерно триста селян, заразиться инфекцией мог каждый. Поэтому самоизоляция, масочный режим прописан каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU