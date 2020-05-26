Прокуратура заставила пересчитать надбавки волгоградским медикам за коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T14:29:54+03:00

У медработников из доплат незаконно удержали НДФЛ, а кое-гле и занизили суммы

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Надбавками медикам за работу с коронавирусными пациентами стали предметом массовых жалоб – врачи негодуют: там недоначислили, там неправильно посчитали. Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести проверки по каждому такому случаю. И оказалось, что в Волгоградской области тоже есть нарушения.

Как узнала «КП-Волгоград» от Генпрокуратуры РФ в ЮФО, в числе основных нарушений в нашем регионе – не соблюдение сроков согласования актов, которыми определены категории медработников, имеющих право на доплаты. Из-за этого многим и задержали положенные деньги.

- Также в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае незаконно удерживали налог на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат. По представлению прокуратуры деньги медработникам вернули. Были зафиксированы факты занижения размеров выплат. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени, - сообщают в Генпрокуратуре ЮФО.

Всего в ЮФО по выявленным фактам нарушений завели 18 дел об административных правонарушениях. За период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU