Еще у 86 волгоградцев подтвердили коронавирус

27 Май 2020 2020-05-27T11:46:35+03:00

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Волгоградская область в последние дни показывает довольно стабильный прирост заразившихся COVID-19 около 80 – 90 человек в сутки. На утро 27 мая общее число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 2470 человек. По данным ИЦК, за последние сутки подтвердили диагноз еще у 86 жителей региона. Количество инфицированных увеличилось на 3,6%. Летальных исходов по-прежнему 16.

Выросло и число выздоровевших от коронавируса волгоградцев. За день из ковидных больниц и госпиталей Волгограда, Волжского и области выписали еще 56 человек. Всего же вылечившихся уже 781 человек – почти каждый третий зараженный COVID-19 в регионе.

Тем не менее в волгоградских больницах остаются более 1600 человек с коронавирусом и пневмонией, из них 82 ребенка. В реанимации в тяжелом состоянии на сегодня 72 волгоградца, из них 20 человек не могут дышать без аппарата ИВЛ.

По словам заместителя председателя облздрава Николая Алимова, попадают в госпитали и выписывают из них сейчас ежедневно примерно равное число пациентов. Исключением становятся дни, когда возникают крупные локальные очаги коронавируса. Такие есть, например, в больницах, Жирновском интернате, хуторах Котельниковского района. Несколько человек в регионе теперь лечатся на дому - у них COVID-19 протекает бессимптомно.

В целом по стране на сегодня уже более 370 тысяч зараженных коронавирусом, 3968 смертей и 142 тысячи вылеченных.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU