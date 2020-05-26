В Волгограде за сутки ни одного случая привезенного COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T18:53:35+03:00

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Оперативный штаб Волгоградской области сообщил новые подробности о заболевших коронавирусной инфекцией на 26 июля 2020 года в регионе. Из 88 новых случаев впервые ни одного завезенного из других регионов. Возможно, помогли карантинные меры для приезжих. В половине случаев больных нашли благодаря выяснению контактных лиц уже зараженных. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно: ни температуры, ни кашля. 43 волгоградца сами обратились к медикам сами, потому что почувствовали недомогание. Им назначили лечение, сделали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат.

Заболели шесть детей: двое до 6 лет, трое до 14 лет и один 17-летний подросток. Больше всего инфицированных на этот раз среди волгоградцев от 50 до 64 лет – 32 человека. 22 жителя от 3- до 49 лет, 12 человек старше 65 лет и 16 молодых людей от 18 до 29 лет.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Также Роспотребнадзор выясняет всех контактных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU