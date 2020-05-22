2020-05-21T21:45:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 22 мая: волгоградцев ругают за прогулки с детьми на детских площадках

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградская область остается в числе неблагополучных по коронавирусной инфекцией. Заразились уже 1913 человек. Количество заболевших за сутки в последнее время стабильно чуть больше 80. По последним данным за сутки к 22 мая 2020 года диагноз COVID-19 поставили 82 пациентам.

Большинство случаев не завозных. Часть заразились от родственников и знакомых, многие пришли в больницу с признаками ОРВИ, а анализ показал положительный результат на коронавирус. Волгоград по прежнему лидирует по количеству зараженных за сутки. На втором месте «антирейтинга» Камышинсразу девять человек. И шесть жителей отправили на лечение из Котельниково.

Кстати, в Волгограде уже можно сдать тест на антитела. Пока он платный – чуть больше тысячи рублей в одной из частных клиник. Бесплатное тестирование возможно не раньше середины июня.

Вряд ли в ближайшее время с такими исходными данными нам светит послабление режима самозиляции. Если кто-то надеялся, что с 20 мая заработают ТЦ, то зря. Они по-прежнему под запретом. Могут открыться лишь небольшие магазины одежды, которые расположены на первом этаже и имеют отдельный выход. Ведь если торговые центры снова будут принимать посетителей, то новых вспышек заражений не избежать.

Волгоградцы, получив разрешения на прогулки с детьми, по-мнению властей, начали злоупотреблять. Отправились на детские площадки, хотя их посещение запрещено. Мамочки не понимают, что те же качели и горки могут стать источником COVID-19. А уже тем более, если в детском городке много детворы.

Многие предприятия до сих пор не работают. Чтобы они смогли пережить кризис, оставить сотрудников, государство пошло на серьезные меры поддержки. На данный момент на выплату зарплат волгоградскому бизнесу дали уже 330 миллионов рублей субсидий.

Предусмотрены меры и для простых граждан. Например, реструктуризация кредитов – это сделано уже на 4 миллиарда рублей и кредитные каникулы.

Затихли возмущения в Волгоградской области по поводу выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. Власти опубликовали документ, которые уточняют цифры по доплатам тем, кто работает в социальных учреждениях: интернатах, реабилитационных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 22 мая: волгоградцев ругают за прогулки с детьми на детских площадках
В Волгограде годовалый ребенок выпал из окна второго этажа
Волгоградцам реструктурировали кредиты на 4 миллиарда рублей
В Волгограде увеличили выплаты соцработникам, которые работают с коронавирусными подопечными: кто и сколько получит
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками
Это не НЛО: в Волгограде на небе зажгли Лучи добра
Волжанин обманул 198 вкладчиков на 50 миллионов рублей и обанкротился
В Волгоградской области выросла смертность от пневмонии
Власти хотят жестче наказывать гуляющих толпами волгоградцев
Злоупотребляют: ТРЦ в Волгограде по-прежнему под запретом
Волгоградских подростков не оштрафуют за прогулки и отсутствие маски
Под Волгоградом прокуратура помогла инвалиду получить прогулочную коляску
Волгоградский бизнес получил субсидии на 330 миллионов
В Волгограде директор офиса «Билайн» украла 70 тысяч рублей клиентов
На юге Волгограда строят проезд по улице Родниковой
Коронавирус в Волгоградской области: еще 82 заболевших
Студентам Волгограда предложили разработать проект кафе в пойме Царицы
В Волгограде на 74% обвалился рынок автокредитов
1 июня юным волгоградцам подарят онлайн путешествие в цирк
Под Волгоградом супруги «проели» пенсию женщины, потерявшей карточку
Общественная палата Волгограда поддержала чиновников в деле о сносе конюшен и готова пристроить лошадей
По пять лет тюрьмы: под Волгоградом браконьеры незаконно поймали 200 кило рыбы
В Волгограде посадили таджика, трижды незаконно пробравшегося в Россию
За сутки патрули встретили 125 нарушителей режима
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 мая: полиция проверяет волгоградцев на наличие маски и перчаток
В Волгограде строительное предприятие сливало отходы в Мокрую Мечетку
В Волгограде солдату дали четыре года за то, что пырнул ножом сослуживца