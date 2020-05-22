Коронавирус в Волгограде, последние новости на 22 мая: волгоградцев ругают за прогулки с детьми на детских площадках

22 Май 2020 2020-05-21T21:45:11+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 мая 2020 года, самые важные события

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Волгоградская область остается в числе неблагополучных по коронавирусной инфекцией. Заразились уже 1913 человек. Количество заболевших за сутки в последнее время стабильно чуть больше 80. По последним данным за сутки к 22 мая 2020 года диагноз COVID-19 поставили 82 пациентам.

Большинство случаев не завозных. Часть заразились от родственников и знакомых, многие пришли в больницу с признаками ОРВИ, а анализ показал положительный результат на коронавирус. Волгоград по прежнему лидирует по количеству зараженных за сутки. На втором месте «антирейтинга» Камышин – сразу девять человек. И шесть жителей отправили на лечение из Котельниково.

Кстати, в Волгограде уже можно сдать тест на антитела. Пока он платный – чуть больше тысячи рублей в одной из частных клиник. Бесплатное тестирование возможно не раньше середины июня.

Вряд ли в ближайшее время с такими исходными данными нам светит послабление режима самозиляции. Если кто-то надеялся, что с 20 мая заработают ТЦ, то зря. Они по-прежнему под запретом. Могут открыться лишь небольшие магазины одежды, которые расположены на первом этаже и имеют отдельный выход. Ведь если торговые центры снова будут принимать посетителей, то новых вспышек заражений не избежать.

Волгоградцы, получив разрешения на прогулки с детьми, по-мнению властей, начали злоупотреблять. Отправились на детские площадки, хотя их посещение запрещено. Мамочки не понимают, что те же качели и горки могут стать источником COVID-19. А уже тем более, если в детском городке много детворы.

Многие предприятия до сих пор не работают. Чтобы они смогли пережить кризис, оставить сотрудников, государство пошло на серьезные меры поддержки. На данный момент на выплату зарплат волгоградскому бизнесу дали уже 330 миллионов рублей субсидий.

Предусмотрены меры и для простых граждан. Например, реструктуризация кредитов – это сделано уже на 4 миллиарда рублей и кредитные каникулы.

Затихли возмущения в Волгоградской области по поводу выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. Власти опубликовали документ, которые уточняют цифры по доплатам тем, кто работает в социальных учреждениях: интернатах, реабилитационных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU